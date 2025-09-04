Vehículos
Ojo con las restricciones de movilidad: pico y placa en Bucaramanga para el viernes 5 de septiembre de 2025
La restricción aplica desde las 6:00 de la mañana
Ante la llegada de un nuevo mes, las autoridades de tránsito y transporte de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, ratifican que siguen vigentes los operativos de movilidad.
Entre estos operativos se encuentra vigente la medida de pico y placa para carros particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas con el fin de regular el tráfico.
Así las cosas, la restricción para vehículos particulares y motocicletas aplica para las placas terminadas en 3 y 4. La medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada de restricción va para las placas terminadas en 5 y 6 desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
La Secretaría de Tránsito de Bucaramanga (STB) recordó a la ciudadanía en general a acatar las normas y así evitar multas económicas o en su defecto la inmovilización del vehículo.
“En las calles de nuestra ciudad, el grupo de Cultura Ciudadana invita a los conductores a respetar todas las normas de tránsito y reflexionar sobre una decisión que puede salvar vidas: si vas a consumir alcohol, no conduzcas. Con pedagogía vial, recordamos que la responsabilidad al volante es clave para proteger tu vida y la de los demás. Conduce con conciencia, disfruta con responsabilidad”, detalló la STB.