Ojo con las restricciones de movilidad: pico y placa en Bucaramanga para el viernes 5 de septiembre de 2025

Ante la llegada de un nuevo mes, las autoridades de tránsito y transporte de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, ratifican que siguen vigentes los operativos de movilidad.

Entre estos operativos se encuentra vigente la medida de pico y placa para carros particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas con el fin de regular el tráfico.

La restricción de movilidad aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Tránsito Bucaramanga.

Así las cosas, la restricción para vehículos particulares y motocicletas aplica para las placas terminadas en 3 y 4. La medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada de restricción va para las placas terminadas en 5 y 6 desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

La Secretaría de Tránsito de Bucaramanga (STB) recordó a la ciudadanía en general a acatar las normas y así evitar multas económicas o en su defecto la inmovilización del vehículo.