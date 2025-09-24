Suscribirse

VEHÍCULOS

Pico placa en Bogotá el jueves, 25 de septiembre: ojo conductores a la rotación

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
24 de septiembre de 2025, 4:03 p. m.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Este jueves, 25 de septiembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Contexto: Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre

  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 25 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas 1-2-3-4-5-6-7-8.

Contexto: Nuevas cámaras de fotomultas: popular destino tendrá más dispositivos para controlar exceso velocidad y otras infracciones

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre

  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
  • Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

