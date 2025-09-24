Pico placa en Bogotá el jueves, 25 de septiembre: ojo conductores a la rotación

Este jueves, 25 de septiembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 25 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas 1-2-3-4-5-6-7-8.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre