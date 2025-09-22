Suscribirse

Vehículos

Los 10 carros híbridos más vendidos en Colombia: marcas japonesas no dan el brazo a torcer; este es el ranking que dejó agosto

Los modelos híbridos siguen siendo una alternativa que viene calando cada vez más en el competido mercado colombiano.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

22 de septiembre de 2025, 3:21 p. m.
Vehículos disponibles en la subasta de El Martillo, con precios desde $11 millones. La plataforma permite participar de manera virtual y segura, ofreciendo opciones para trabajo y uso familiar.
Las marcas japonesas lideran el top 10 de los carros híbridos más vendidos en Colombia. | Foto: 123rf

Los carros híbridos siguen siendo una gran alternativa de movilidad en el país, debido a que no cuentan con pico y placa y a que presentan un ahorro de combustible, que puede variar según el grado de hibridación que presenten los diferentes vehículos.

En medio de este panorama, hay que señalar que en el país hay una gran cantidad de oferta gracias a la actualización que las diferentes marcas han hecho de sus portafolios y a la llegada de gigantes chinos que han dinamizado el mercado local.

Contexto: ¿Hay día sin carro este lunes 22 de septiembre en Bogotá? La Alcaldía hizo un anuncio oficial
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Los vehículos híbridos, según el modelo, permiten operar el carro, durante 80 kilómetros, en modo eléctrico | Foto: Getty

Como consecuencia de esto, según las cifras entregadas por la Andi y Fenalco, solo en agosto se registraron 6.066 matrículas de vehículos híbridos en el país, lo que significa un incremento del 66 % al comparar con el mismo mes de 2024.

Cuáles son los carros híbridos más vendidos en Colombia

En este segmento, la marca japonesa Toyota sigue marcando la diferencia, gracias al Toyota Corolla Cross, modelo que se ha posicionado como la opción más preferida por los colombianos en los últimos años.

En cuanto a firmas, en el segundo renglón aparece Suzuki y en la tercera casilla Mazda, compañías que con híbridos ligeros han logrado estar en las posiciones de privilegio.

  1. Toyota Corolla Cross: 934 unidades (101,3%).
  2. Mazda CX-30: 711 unidades (12,1%).
  3. Toyota Corolla: 387 unidades (616,7%).
  4. Renault Arkana: 333 unidades (2.675%).
  5. Suzuki S-Cross: 290 unidades
  6. Suzuki Fronx: 245 unidades (11,4%).
  7. Kia Sportage Hybrid: 231 unidades.
  8. Ford Escape: 198 unidades (-24,1%).
  9. Hyundai Tucson Hybrid: 182 unidades.
  10. Peugeot 2008: 171 unidades.

En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos. De manera similar, en el caso de los vehículos híbridos, los segmentos con mayores ventas también fueron los SUV, automóviles y pick-ups.

Contexto: ¿Qué pasa si conecta un carro eléctrico a una toma de la casa?
Los vehículos híbridos y eléctricos han venido tomando fuerza en Colombia; sus ventas siguen en aumento.
Algunos carros híbridos priman el uso del motor a combustión; en otros la carga es repartida. | Foto: Getty Images

En cuanto a las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos eléctricos en agosto de 2025, Manizales fue la número uno con un aumento del 1750%; le siguen Bucaramanga con un 760% y Armenia con un 600%. En el caso de los vehículos híbridos, los mayores incrementos se registraron en Manizales (1447%), Montería (480%) y Sincelejo (371%).

Mercado al alza

Para hacerse una idea de cómo los vehículos híbridos han venido incrementando sus ventas, para agosto de 2023 las matrículas fueron de 2.494 unidades, mientras que para agosto de 2025 se registraron 6.066 vehículos de este tipo.

De igual forma, entre enero y agosto de 2023, las ventas de automotores híbridos alcanzaron las 17.066 unidades, un incremento de apenas el 1,76 % frente al mismo periodo de 2022.

En contraste, en los primeros ocho meses de 2025, las ventas ya suman los 39.250 ejemplares, lo que representa un aumento del 61,5 % frente a las matrículas logradas en el mismo periodo de 2024, cuando se cerraron 24,296 negocios.

Contexto: ¿Carros híbridos y eléctricos más baratos? DIAN anunció nuevos beneficios; estas son las condiciones
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. | Foto: Getty

Aunque las ventas en agosto fueron positivas, julio de 2025 sigue siendo el mes con récord en matrículas, pues solo en ese periodo salieron de los concesionarios 7.736 unidades.

Cabe señalar que los vehículos a gasolina siguen siendo los más vendidos en Colombia, pero las nuevas tecnologías han ido ganando terreno gracias a la amplia oferta, a los beneficios frente a restricciones de movilidad como pico y placa, y a la actualización de los portafolios de cada una de las compañías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia Artificial revela quién será el ganador del Balón de Oro 2025; revuelo previo al evento

2. Por el título a Juliana Guerrero sale el secretario general de la Fundación San José

3. Régimen de Maduro asegura que desplegará fuerza militar cerca de un país vecino en medio de la escalada de tensiones con EE. UU.

4. Ella es Mariana Quintero, la árbitra que generó polémica en la final entre Deportivo Cali vs. Santa Fe

5. Explosivos en Amalfi y banderas en Anorí: Gobernación de Antioquia lanza ofensiva contra las disidencias de Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosCarros híbridos en ColombiaVenta de carrosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.