VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá este viernes, 22 de agosto: así rotará la medida

La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la capital del país.

Redacción Vehículos
21 de agosto de 2025, 5:58 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Este viernes, 22 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, los automóviles con placas finalizadas 6, 7, 8, 9 y 0. en podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

La persona que quiera inscribir su vehículo para aplicar el Pico y Placa Solidario debe ingresar a la página web habitada para ese proceso
Conductor que incumpla la medida se expone a una costosa multa. | Foto: Alcaldía de Bogotá/Web

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

  • Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
Contexto: Conductores de servicio público, a cumplir con nuevo requisito: es obligatorio y lo comenzarán a exigir desde el 22 de agosto

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el viernes 22 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:

  • Sábado 23 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa
  • Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-7-8-9-0
  • Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-9-0 
Contexto: Viajar en carro eléctrico por Colombia: recomendaciones que debe tener en cuenta antes de iniciar su recorrido
  • Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8  
  • Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 30 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa.

Noticias Destacadas

