Vehículos

Pico y placa en Medellín: consulte horarios y restricciones de este jueves 2 de octubre

Así funcionará la rotación para este jueves y de esta manera evitar multas y la inmovilización del vehículo.

Redacción Vehículos
1 de octubre de 2025, 2:58 p. m.
La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa es una de las estrategias más implementadas en distintas capitales del país, y Medellín no es la excepción. Su propósito principal es mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los problemas de congestión que suelen presentarse en las vías con mayor número de vehículos.

Gracias a esta restricción, se logra que los conductores pasen menos tiempo atrapados en los embotellamientos. Además, la medida aporta a la reducción de la contaminación atmosférica y, en consecuencia, contribuye a que los ciudadanos de la capital antioqueña tengan una mejor calidad de vida.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Para su funcionamiento, la normativa establece horarios y días específicos en los que determinados vehículos no pueden circular en ciertos sectores. Sin embargo, hay tramos y corredores viales que no están sujetos a esta restricción.

El esquema se organiza según la placa: en los carros particulares se toma en cuenta el último dígito, mientras que en las motocicletas se aplica sobre el primer número de la matrícula.

Contexto: Los tipos de vehículos que más se roban en Colombia y la forma como operan los ladrones

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad, así operará la medida este jueves, 2 de octubre:

  • Vehículos particulares: no podrán transitar las placas finalizadas en 0 y 2.
  • Motocicletas: la restricción cobija las que inicien con los números 0 y 2.
  • Taxis: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 1.

El horario para carros particulares será de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que en el caso de los taxis aplicará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

En cuanto a las zonas libres de restricción durante el segundo semestre, se incluyen el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín.

Contexto: Recomendaciones para conducir bajo la lluvia: ojo con situación que muchos pasan por alto, incluso, en simples lloviznas

También existen ciertos vehículos que no están sujetos a la medida, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Entre ellos se cuentan los automotores eléctricos, híbridos y los que operan con gas natural, todos con matrícula en regla.

Cabe recordar que quienes incumplan esta normativa deberán pagar una sanción que, para el año 2025, equivale a $711.750, además de la inmovilización del vehículo.

Las autoridades de tránsito han hecho un llamado constante a los conductores para que respeten la medida y de esta manera garantizar un tráfico fluido en las principales vías de la capital de Antioquia.

