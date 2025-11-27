Vehículos
Pico y placa este viernes 28 de noviembre en Medellín; conozca la rotación, horarios y medidas de la jornada
La medida inicia desde las 5:00 de la mañana.
Finaliza la última semana de noviembre y con ella la rotación del pico y placa en Medellín, bajo el decreto 0667 de 2025, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación.
“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, dice la Alcaldía de Medellín.
De acuerdo con la normativa, la restricción para este viernes, 28 de noviembre, rige de la siguiente manera:
- Vehículos particulares: Placas finalizadas en 3 y 4.
- Motos de dos y cuatro tiempos: Primer dígito de la placa 3 y 4.
- No podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 5.
La norma se implementa de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que para los vehículos de servicio público tipo taxi inicia desde las 6:00 de la mañana.
Vías exentas de pico y placa
Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.
También, siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.
La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.