Suscribirse

Vehículos

Pico y placa este viernes 28 de noviembre en Medellín; conozca la rotación, horarios y medidas de la jornada

La medida inicia desde las 5:00 de la mañana.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
28 de noviembre de 2025, 2:38 a. m.
La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina
Pico y placa Medellín | Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

Finaliza la última semana de noviembre y con ella la rotación del pico y placa en Medellín, bajo el decreto 0667 de 2025, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación.

“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, dice la Alcaldía de Medellín.

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la normativa, la restricción para este viernes, 28 de noviembre, rige de la siguiente manera:

  • Vehículos particulares: Placas finalizadas en 3 y 4.
  • Motos de dos y cuatro tiempos: Primer dígito de la placa 3 y 4.
  • No podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 5.

La norma se implementa de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que para los vehículos de servicio público tipo taxi inicia desde las 6:00 de la mañana.

Contexto: El verdadero significado de la luz amarilla de los semáforos: esto es lo que debe hacer cuando la vea

Vías exentas de pico y placa

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

También, siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.

La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

2. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

3. Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

4. Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

5. Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa en MedellínPico y placa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.