Suscribirse

VEHÍCULOS

¿Qué carros tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 24 de octubre?

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
23 de octubre de 2025, 5:33 p. m.
Trancones en Bogotá
Pico y placa en Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este viernes, 24 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Contexto: Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este viernes 24 de octubre, evite multas

Restricción para taxis en Bogotá

Entre tanto, para los taxis, el viernes 24 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: Las 5 cosas que no debe llevar en el habitáculo del carro: pueden causar un accidente o complicaciones al conducir

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jürgen Klopp se descarga con Liverpool por salida de Luis Díaz: lanzó categórico rechazo

2. Javier Sarmiento Olarte fue designado alcalde de Bucaramanga por el gobernador de Santander

3. ‘Érika en Francia’ rompió el silencio y aclaró finalmente qué había pasado con su matrimonio: “Me quedo con lo bonito”

4. Mhoni Vidente dio estremecedora predicción sobre la muerte de un famoso artista; reveló detalles: “Vienen energías fuertes”

5. Histórico: el papa León XIV reza junto al rey Carlos III en un oficio inédito desde el cisma anglicano

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placapico y placa en bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.