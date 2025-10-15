Suscribirse

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este jueves, 16 de octubre: consulte si tiene restricción y evite multa

El pico y placa aplica para todos los vehículos que transiten por la ciudad y para los que ingresen a la capital vallecaucana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

15 de octubre de 2025, 5:34 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control para vigilar el cumplimiento del pico y placa en Cali | Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este jueves, 16 de octubre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 9 y 0, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa. | Foto: Wirman Ríos / El País

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El 18 de octubre miles de norteamericanos saldrán a las calles bajo el lema ‘No Kings Day’

2. Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

3. Turismo fluvial en Bolívar: llega nuevo crucero al río Magdalena. Esto es todo lo que debe saber

4. “Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

5. Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.