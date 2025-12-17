Vehículos

Rota pico y placa en Cali este jueves 18 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen o ingresen a la capital vallecaucana.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de diciembre de 2025, 3:13 p. m.
Operativos de control para el pico y placa en Cali.
Operativos de control para el pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este jueves, 18 de diciembre, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves, 18 de diciembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 8 y 9, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18.
Las autoridades implementan puntos de control para verificar el cumplimiento de la medida. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

