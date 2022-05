Ácido úrico bajo: estos son los síntomas y causas

Según expertos una de cada cinco personas tiene un nivel de ácido úrico alto, pero, no se es consciente de quienes padecen los niveles bajos.

El ácido úrico es un producto de desecho que dejan los procesos químicos normales del cuerpo y que se encuentra en la orina y la sangre. Este, normalmente se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas.

Según Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las purinas se producen en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Entre los productos que más contienen purinas se encuentran: el hígado, las anchoas, la caballa, los frijoles y arvejas secas y la cerveza.

También el aumento de las concentraciones del ácido úrico en la sangre y la orina puede ser un efecto secundario de la quimioterapia o la radioterapia.

Además, la edad y el sexo son factores de riesgo frente a la elevación del ácido úrico, pues los hombres menores de 65 años tienen un riesgo cuatro veces mayor que las mujeres de sufrir una hiperuricemia, aunque éste se iguala cuando la mujer entra en la etapa de la menopausia.

Una acumulación anormal de ácido úrico en el cuerpo puede causar una afección que se llama gota. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia y es descubierta a través de análisis de sangre y exámenes de orina.

El exceso de ejercicio físico y el sobrepeso son otras de las causas que favorecen la hiperuricemia, según explicó el Grupo Sanitas de España.

Por su parte, de acuerdo con Medline Plus, una persona podría necesitar una prueba de ácido úrico si tiene síntomas como:

Dolor o hinchazón en las articulaciones, especialmente en el dedo gordo del pie, el tobillo o la rodilla.

Piel rojiza y brillante alrededor de las articulaciones.

Piel más caliente en el área de las articulaciones.

Por otro lado, también es posible que en el organismo se presenten niveles bajos de ácido úrico. En esta ocasión se conoce como hipouricemia. La revista especializada en salud y estilo de vida UnComo a través del portal Mundodeportivo explicó que se diagnostica esta afección cuando los niveles son menores a 2,0 mg/dl.

“En muchas ocasiones, no se presentan síntomas con los niveles de ácido úrico bajos”, explica el medio, por lo que las personas no suelen ser conscientes de ello. De hecho, los niveles bajos de ácido úrico en la sangre son poco comunes y generalmente no son motivo de preocupación.

Una de las causas más comunes de la hipouricemia es la genética, por ello, las personas que cuentan antecedentes familiares de esta afección, deben prestar mayor atención a su salud y hacerse chequeos médicos regulares.

Así mismo, es posible que los niveles bajos de ácido úrico se deban a su eliminación excesiva a través de la orina o a la aparición de alguna enfermedad como el síndrome de Fanconi o la enfermedad de Wilson.

Cabe resaltar que un estilo de vida saludable que incluya una rutina de ejercicios diaria y una alimentación balanceada pueden ser vitales para controlar el ácido úrico en el organismo. El portal Mejor con Salud reveló algunos alimentos que podrían ayudar a controlar el ácido úrico como, por ejemplo, alcachofas, fresas, cebolla, manzana, calabaza, cerezas, apio, cítricos, zanahorias, arándanos.

No obstante, al igual que con cualquier alimento o suplemento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista sobre cuál es la mejor manera de consumir, y si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de las propiedades de los alimentos ya nombrados, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.