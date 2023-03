Alimentos clave para ayudar a desintoxicar el hígado

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) describen el hígado como un órgano que tiene muchas funciones, entre las cuales se destaca la eliminación de desechos; la producción de bilis; y el almacenamiento de nutrientes.

Por su parte, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que dentro de los roles que cumple este órgano en el cuerpo se encuentran “la digestión de los alimentos y el procesamiento y la distribución de los nutrientes”, pero hábitos malsanos o la infección de virus (hepatitis) pueden ocasionar lesiones o enfermedades inhibiendo su buen funcionamiento.

El hígado graso o sobrecargado puede provocar diferentes alteraciones en el organismo, por lo que es necesario atender cualquiera de estos síntomas para evitar complicaciones.

El hígado se ve afectado por los malos hábitos alimenticios y necesita cuidados especiales de forma periódica. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El cuidado de este importante órgano está ligado con buenos hábitos alimenticios, actividad física y descanso, por lo que es necesario que las personas que tienen este tipo de problemas cambien sus rutinas y le pongan mucha atención a lo que sucede con él.

En cuanto a la alimentación, hay varios elementos que pueden ayudar con el objetivo de recuperar el hígado, pero lo primero que se debe hacer es evitar la ingesta de alimentos procesados, el azúcar y estimulantes. Según una publicación de Liver International, este tipo de productos están asociados con altas probabilidades de sufrir riesgo de síndrome metabólico o hígado graso no alcohólico.

Pepino: Este alimento tiene importantes propiedades, pues tiene grandes concentraciones de agua y minerales, lo que ayuda a eliminar las toxinas presentes en el organismo a través de la orina. También es un alimento con propiedades diuréticas y laxantes y ofrece una baja cantidad de calorías a la hora de consumirlo. La recomendación es comerlo a diario en zumos, batidos o ensaladas.

Manzana: Esta fruta es rica en antioxidantes y pecticina una fibra que aporta al buen funcionamiento intestinal y a la eliminación de las toxinas a través de las heces fecales. Este alimento ayuda a contener la presencia de los radicales libres.

Garbanzos: Estos granos aportan una gran cantidad de aminoácidos que ayudan a la creación de enzimas y que contribuyen, de gran forma, a la limpieza hepática. Se recomienda comer esta y otro tipo de legumbres, por lo menos, cuatro días a la semana.

Jugo detox para purificar el hígado y depurar el colon de manera natural

El portal de Salud, Tua Saúde, explica que el jengibre es una alimento que favorece la pérdida de peso, la reducción del colesterol y la gastritis, entre otros.

Su alta ingesta puede provocar dolores estomacales; y no todas las personas deben consumirlo porque puede ser perjudicial para quienes tienen tensión alta, por lo que se recomienda siempre consultar con un médico.

Según Cocina Fácil, una bebida de jengibre puede ayudar a limpiar el colon y el hígado estimulando su buen funcionamiento.

Modo de preparación

Incorporar 1 cucharadita de jengibre.

1/2 manzana.

Licuar, colar y consumir

El cuerpo envía señales cuando el hígado no está bien. - Foto: Getty Images

Así mismo, periódicamente es necesario desintoxicar el cuerpo. Para ello, el portal unCOMO dio a conocer un tratamiento natural excelente para limpiar el hígado con aceite de oliva y limón.

Este es uno de los remedios caseros para desintoxicar y limpiar el hígado más famosos. Consiste en mezclar los beneficios del aceite de oliva con las maravillas antisépticas y desintoxicantes del limón.

Para mejores resultados, la persona debe consumir esta preparación durante un mes de manera interdiaria, es decir, un día sí y un día no., preferiblemente en ayunas. Aunque no es contraproducente, es importante no excederse con la dosis diaria para prevenir algún efecto secundario.

El hígado es importante para el organismo pues es el encargado de digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva (preferiblemente extra virgen)

1 cucharada de zumo de limón

Preparación

Para preparar este remedio debe mezclar ambos ingredientes en una taza y tomarlo en ayunas. Puede esperar aproximadamente 30 minutos antes de comer y repetir de manera interdiaria.

Esto ayudará a surtir un efecto protector gástrico, por lo cual ayudará a mejorar la digestión durante el día y al mismo tiempo limpiará el cuerpo de todas las toxinas.