Alimentos que ayudan a desintoxicar el cuerpo luego del consumo de alcohol

De acuerdo con la Clínica Mayo, el alcohol puede ser favorable para el organismo, siempre y cuando se consuma moderadamente. Sin embargo, es importante mencionar que “cualquier beneficio potencial del alcohol es relativamente pequeño y puede no aplicarse a todos los individuos”, precisa.

Explica que su consumo módico puede mitigar los riesgos de desarrollar alguna enfermedad cardiaca y/o diabetes, por ejemplo. Lo anterior no quiere decir que los elimine sino que posiblemente los reduce, es un hábito que no puede reemplazar un plan de alimentación saludable y una rutina física apropiada.

Es entonces que el consumo excesivo de alcohol aumenta la presión arterial, incrementa pensamientos suicidas, provoca enfermedades hepáticas como la cirrosis, daños en el páncreas, entre otros.

La cirrosis

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, dice que la cirrosis es la cicatrización del hígado, que impide su buen funcionamiento. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Es importante aclarar que esta afección no tiene hasta el momento cura, pero son múltiples los tratamientos que existen para las enfermedades que la producen.

Cuando avanza la cirrosis, una persona puede observar cómo su piel se vuelve amarilla y asimismo, sus ojos. A lo anterior, se suma el enrojecimiento en las palmas de sus manos y las heces de color blanco, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Foto referencia sobre bebida de alcohol. - Foto: Getty Images

¿Cuándo no consumir alcohol?

Aunque se recomienda no consumir alcohol, algunas personas gustan de él, por lo que en los siguientes casos no se aconseja su ingesta.

Si hay un diagnóstico de enfermedad hepática.

El consumo de cualquier tipo de medicamentos.

Una mujer en estado de embarazo.

Insuficiencia cardíaca.

Aunque el consejo se basa en no consumir alcohol o reducir su ingesta, algunos alimentos pueden ayudar a limpiar el hígado.

Alimentos que ayudan a limpiar el hígado

El portal Mundo Deportivo dice que los siguientes alimentos ayudan a desintoxicar el hígado, luego de un consumo excesivo de alcohol.

El ajo tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. - Foto: Getty Images

El ajo: es un alimento que tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, usado tanto en la cocina como en la medicina, ya que ayuda a combatir bacterias, proteger el corazón y mantener la salud de las neuronas del cerebro, gracias a los antioxidantes que lo componen.

El aguacate: es un alimento que no solo se usa en la cocina, sino también en tratamientos de belleza que al tener nutrientes como el omega-3 revitalizan la piel. Entre los beneficios que tiene el aguacate, Tua Saúde , destaca que al ser incluido en una dieta balanceada, puede ser partícipe en la pérdida de peso. También ayuda a desintoxicar el hígado tras el consumo de alcohol.

La zanahoria: es un alimento rico en antioxidantes, fibras y potasio que brinda múltiples beneficios al organismo, entre los que se encuentra la prevención del envejecimiento prematuro; la pérdida de peso; la protección del sistema inmunológico y la prevención de la aparición de enfermedades cardiovasculares, participando en la función óptima del hígado.

El limón: aparece en la lista de frutos cítricos favorables para la salud del cuerpo gracias a sus antioxidantes. Tras su consumo, una persona puede verse beneficiada porque combate el estreñimiento, y la pérdida de peso. Además, de contrarrestar enfermedades como las gripes causadas por algún virus. Incluso el portal menciona su colaboración en la producción de bilis para eliminar toxinas, aquellas que se almacenan luego de un consumo excesivo de alcohol.

Incluir cada uno de estos alimentos a un plan de alimentación es saludable para el cuerpo, pero como se mencionó en un principio, la mejor decisión es no beber.