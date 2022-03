Alimentos que no se deben consumir en la noche para evitar pesadillas

Una pesadilla es un sueño que genera perturbación relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo, que hacen que la persona se despierte. Esta situación es muy común en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad.

Los menores pueden comenzar a tener pesadillas entre los tres y los seis años, y suelen disminuir luego de los 10. Durante la adolescencia y la adultez joven, las mujeres parecen tener pesadillas con más frecuencia que los varones. Algunas personas las tienen en la adultez o durante toda la vida, precisa información de Mayo Clinic.

Aunque las pesadillas son comunes, un trastorno de pesadillas es relativamente raro, pues es cuando se presentan con frecuencia, causan angustia, interrumpen el sueño y generan problemas con el funcionamiento diurno o provocan miedo al dormirse.

La compañía de medicina Sanitas indica que las pesadillas pueden ser una forma de liberar las tensiones del día y cuando se presentan de forma recurrente puede obedecer a que la persona es insegura o nerviosa, se encuentra en un estado de fragilidad emocional, atraviesa por un episodio de ansiedad, tomó alcohol o ha sufrido un episodio traumático que ha dejado huella en el consciente o en el subconsciente.

No obstante, hay quienes consideran que lo que la persona coma antes de acostarse también puede tener una seria incidencia y por ello hay algunos alimentos que no son recomendados para consumir en la noche, no porque causen directamente las pesadillas, sino porque pueden ocasionar indigestión y perturbar el sueño de manera indirecta, evitando que la persona descanse y en medio de ese proceso presente sueños molestos. Estos son algunos de ellos.

Caramelos

Si bien hay personas a las que les puede parecer inofensivo consumir estos productos antes de ir a dormir, el problema es que este tipo de alimentos tienen un alto contenido en azúcares refinados que pueden alterar la calidad de sueño. Algunos de sus compuestos estimulan la actividad del sistema nervioso y ponen el cerebro en un estado de alerta que impide dormir, aumentando las probabilidades de sufrir pesadillas, asegura el portal Mejor con Salud.

Vitamina B

El exceso de esta vitamina puede ocasionar sueños vívidos, que es un trastorno de conducta del sueño. Esta vitamina tiene una relación directa con la conexión entre neuronas, así que evitar comer alimentos como la soya, las nueces naturales y el aguacate, puede mejorar la calidad del sueño, asegura el portal Cocina y Vino.

El chocolate puede activar el cerebro evitando conciliar el sueño de forma adecuada. - Foto: Revista Fucsia.com

Salsas picantes

Este tipo de alimentos dan un toque de sabor a muchas preparaciones. Sin embargo, no deben tomarse en horario nocturno, ya que alteran la producción de jugos ácidos en el estómago. Su ingesta antes de ir a la cama puede producir episodios de reflujo ácido y ardor abdominal ocasionando afectaciones en el sueño.

Chocolate

Comer una pequeña porción de chocolate al día tiene muchos beneficios. Este alimento es reconocido por su contenido de antioxidantes y aminoácidos esenciales que promueven el bienestar físico y mental. No obstante, lo ideal es evitar su ingesta en horas de la noche, ya que entre sus ingredientes también tiene sustancias estimulantes que impiden dormir bien y puede estar relacionado con que las personas sufran pesadillas.

Cafeína

Los alimentos que contienen cafeína estimulan al cerebro manteniéndolo alerta. En caso de lograr conciliar el sueño, si la persona ha consumido cafeína se puede bloquear el proceso de atonía de los músculos, lo que puede terminar en un mal descanso e incluso en pesadillas.

Existen otros factores que, según los expertos, pueden causar pesadillas. Por ejemplo, estar en un estado de estrés o ansiedad, presentar un traumatismo luego de un accidente, una lesión, abuso físico o sexual u otro evento; la ingesta de medicamentos, el abuso de sustancias como el alcohol y la exposición a libros y películas de terror, entre otros.