Alimentos y vitaminas que retrasan la aparición de las canas

Hay que envejecer con dignidad, eso es lo que dicen. Sin embargo, no hay una manera específica de hacerlo. Cada quien elige su manera de hacer la vejez más digna.

Pese a que no existe una pócima para la juventud, sí existen hábitos que pueden ayudar a retrasar el envejecimiento y, en casos específicos, la aparición a destiempo de las canas. No es nada del otro mundo y parte de una dieta alimenticia enfocada en ello.

El portal The Objective publicó una serie de alimentos que por sus compuestos pueden ayudar a retrasar la aparición de canas, pero, antes que nada, explicó a qué obedece la aparición de canas, más allá de que sean comunes con el envejecimiento: la falta de melanina.

Pero la melanina no es que esté en las vitaminas y minerales en mención, sino que algunos aminoácidos presentes en ellos pueden contribuir con la producción de este pigmento.