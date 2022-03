Alubia verdina: estos son los beneficios de la joya de las legumbres

Antes de agregar este alimento a la dieta se debe consultar con un especialista para no agravar afecciones preexistentes.

Las alubias, también conocidas como fríjoles o judías, son alimentos que poseen alto contenido de proteínas y fibra alimentaria. En relación a los minerales y vitaminas, destacan por ser fuente de calcio y selenio y poseen alto contenido de hierro, fósforo, magnesio, zinc, potasio, tiamina, niacina y B6.

También cabe destacar el contenido en compuestos fenólicos de este alimento. Una ración de 70 gramos de alubias cubre el 40 % y el 26 % de las ingestas diarias para adultos de fósforo y niacina respectivamente, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.

La institución también indicó que las alubias están entre los productos que menos alergias alimentarias causan y existen de diferentes tipos que varían, básicamente, por su color.

En el caso de las judías verdes, suelen tener una producción muy escasa pues solo se cultiva en algunas zonas de Galicia y Asturias. Además, el portal especializado Mejor con Salud, explicó que varios expertos recomiendan su consumo, por lo menos, dos veces a la semana.

Otros de los beneficios listados por el medios son:

1. Ayuda a mantener un peso sano: si se combinan con verduras pueden ser un plato con poco contenido calórico, por lo que las alubias verdinas son recomendadas para bajar de peso.

2. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo: gracias a la gran cantidad de fibra que poseen las legumbres. Se aconseja solo consumir 25 gramos al día para combatir las enfermedades de tipo intestinal.

3. Ayudar a prevenir la anemia: el hierro que aportan las alubias resulta importante para transportar oxígeno a través de la sangre. De este modo, según un estudio publicado en The Medical Clinics of North, se previenen afecciones como la anemia. Se recomienda combinarlas con vitamina C.

Como se indicó, es posible preparar fríjoles verdes con verduras para mantener o potenciar las propiedades de esta legumbre. Para ello se necesitan: 500 gramos de alubias verdinas, medio pimiento verde, 750 mililitros de caldo casero de verduras un puerro, apio (al gusto), una zanahoria grande, sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación:

1. Remojar las alubias desde la noche anterior.

2. Al día siguiente, retirar el agua y cocinar durante 20 minutos hasta que queden bandas.

3. Picar las verduras hasta que queden en trozos pequeños y ponerlas a sofreír hasta que queden en trozos pequeños.

4. Incorporar los vegetales en una olla junto con las alubias y el caldo en el que fueron cocinadas.

5. Añadir sal, pimienta y la nuez moscada.

6. Dejar cocinar unos minutos más.

7. Bajar del fuego y dejarlo reposar 10 minutos.

8. Servir y consumir.

Cabe resaltar que se deben evitar estos alimentos cuando se quieren aminorar los eructos o las flatulencias naturalmente a través de hábitos saludables. El portal Cuídate Plus recomienda que, para estos casos, se consuman tipo puré.

Así mismo, debido a que contienen gran cantidad de purinas (sustancias que descompone el cuerpo que generan ácido en el organismo), aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre. Por esta razón, las personas con alto índice deben limitar su ingesta, tan solo a una o dos veces por semana.

También existen hábitos saludables para fortalecer el sistema nervioso y lo principal es tener una alimentación balanceada y nutritiva que contenga hidratos de carbono como los que están en las alubias.