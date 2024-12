Anorexia: "El descenso a los infiernos de mi hija que murió a los 27 años"

Era una esquiadora entusiasta, snowboarder y aficionada al ciclismo BMX, pero cuando entró a la secundaria empezaron las burlas por su peso. "Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles para ella", reconoce Simon. "Hasta entonces no había sido nada selectiva con la comida. Probar platos nuevos era algo que le interesaba y con lo que disfrutaba. Así que me alarmé al ver cuán restrictiva se estaba volviendo su dieta ". "Poco tiempo después fue diagnosticada con anorexia".

Derechos de autor de la imagenBROWN FAMILYImage captionEmma en la playa con su hermano mejor Jordan

En los últimos años, cuando no estaba ingresada, dependía mucho de la visita de los trabajadores sociales. Pero incluso en los momentos más bajos a la gente le seguía impresionando su personalidad, recuerda su padre. "Hace poco una mujer escribió en Facebook cuán increíble fue Emma con ella (en la unidad de cuidados intensivos), cuántas cosas le enseñó, cuánto la había ayudado", cuenta Simon. "Se involucraba mucho con los otros, y la querían por ello".

"No sobrevivirá"

A principios de 2018 su situación empeoró tanto que los médicos le dijeron a Simon que no sobreviviría. "Me pasé la noche entera con ella, sosteniendo su mano y hablándole. En un momento me dijo, ‘papá, no quiero morir‘. Le dije, ‘pero estás muriendo y la única forma de no morir es alimentarte como los médicos te han dicho por mucho tiempo, e incluso así puede que no sobrevivas‘".

"Eso fue de viernes para sábado, y ella se recuperó. Allí estábamos el lunes por la mañana, cuando regresaron los médicos. Esperaban que hubiera muerto durante el fin de semana, así que quedaron atónitos al verla sentada, tomándose su batido nutritivo y preguntándoles qué tal el fin de semana".

"Pero no pudo mantener ese ritmo de recuperación". Dos meses después, su madre la encontró muerta en el suelo de baño, con solo 27 años. Había sufrido un fallo pulmonar y cardiaco, asociado con la anorexia. El impacto en la familia fue enorme. Pero ninguno ha utilizado esta tragedia como excusa para hundirse, sino todo lo contrario, explica Simon.

Motivación para seguir

Simon y Jay, divorciados desde 2013, han seguido cosechando éxitos en sus carreras. La hermana de Emma, Eden, obtuvo excelentes resultados en los estudios de psicología, "motivada por entender lo que le pasó a su hermana". Y su hermano Jordan, quien testifico contra su hermana ante la policía y tuvo que refugiarse en la casa de un vecino cuando ella pasaba por sus horas más bajas, es hoy un habilidosos surfista y escalador y cursa su último año de universidad.

"Pudimos haber renunciado a nuestras carreras y expectativas en la vida, porque teníamos la excusa de lo de Emma, de aquello por lo que tuvimos que pasar", cuenta Simon. "Pero no lo hicimos. Lo usamos como una motivación para seguir adelante. Cada uno de nosotros hemos aprendido de esto y nos ha hecho más fuertes".