Arrugas en la piel: el efecto “devastador” del consumo de azúcar en exceso sobre el colágeno

Mantener una piel sana, tersa y saludable es uno de los principales propósitos para hacerle frente al envejecimiento prematuro. Sin embargo, esto no se logra solo con el uso de cremas y tratamientos faciales; la alimentación es esencial para mantenerla saludable y evitar la aparición temprana de arrugas y signos de expresión.

Las vitaminas, nutrientes y proteínas que se le brinden al organismo son determinantes en el logro de este objetivo. Si bien los alimentos no tienen propiedades superpoderosas para prevenir o hacer desaparecer las arrugas, gracias a su calidad nutricional, muchos de ellos sí pueden ayudar en este propósito, contrario a lo que sucede con otros que pueden generar efectos negativos en diversos órganos, entre ellos, la piel.

Una publicación de la revista Mejor con Salud refiere un estudio publicado en la revista médica Journal of the American Academy of Dermatology, el cual concluyó que los hábitos alimenticios están asociados con las arrugas faciales en las mujeres, por lo que llevar una dieta saludable contribuye a mantener la piel en buena condición por más tiempo.