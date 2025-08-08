Un gran desafío a la hora de tender la cama es mantener las sábanas limpias y en buen estado, sobre todo porque son telas muy delicadas que, si no se cuidan de la mejor manera, se desgastarán rápidamente.

Para evitar que las sábanas se desgasten, es necesario conocer métodos adecuados para lavarlas, esto resulta clave a la hora de prolongar su vida útil y evitar las arrugas.

Este es el truco infalible para lavar las sábanas

El primer consejo de esta especialista consiste en incluir bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el lavado. | Foto: Getty Images

Paula Seiton, experta en limpieza y cuidado del hogar, compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, dos recomendaciones que pueden resultar en la clave para mantener el cuidado de la ropa de cama.

El primer consejo de esta especialista consiste en incluir bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el lavado. Para este truco se debe seguir los siguientes pasos

Colocar las sábanas en la lavadora.

Agregar dos cucharadas de bicarbonato directamente sobre el tambor.

En lugar de suavizante, agregar 10 ml de vinagre de limpieza. Este producto cumple la misma función y deja las telas suaves.

El último paso es agregar el detergente habitual y escoger el programa de lavado de su preferencia.

Este truco resulta muy efectivo gracias a que el bicarbonato y el vinagre potencia la limpieza, eliminan manchas, desinfectan y acaban con los malos olores. Sumado a eso, estos dos productos no dañan los colores ni los tejidos, por lo que se pueden usar en sábanas blancas.

Método efectivo para quitar arrugas de las sábanas sin planchar

Para evitar que las sábanas se desgasten, es necesario conocer métodos adecuados para lavarlas. | Foto: Getty Images

El segundo truco entregado por la especialista Paula Seiton es el uso de un perfumador de textiles casero, esto reemplazará la pancha. Para crear este producto se debe mezclar lo siguiente.

1 taza de vinagre.

Aceite esencial: lavanda

1 cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello.

1/2 litro de agua.

Una botella con pulverizador.