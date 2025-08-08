Suscribirse

Cómo

Tip para lavar las sábanas y que queden impecables y sin arrugas

Para evitar que las sábanas se desgasten, es necesario conocer métodos adecuados para lavarlas.

Redacción Cómo
9 de agosto de 2025, 12:05 a. m.
Truco para el buen olor en sábanas.
Truco para el buen olor en sábanas. | Foto: Getty Images

Un gran desafío a la hora de tender la cama es mantener las sábanas limpias y en buen estado, sobre todo porque son telas muy delicadas que, si no se cuidan de la mejor manera, se desgastarán rápidamente.

Para evitar que las sábanas se desgasten, es necesario conocer métodos adecuados para lavarlas, esto resulta clave a la hora de prolongar su vida útil y evitar las arrugas.

Este es el truco infalible para lavar las sábanas

Tender la cama
El primer consejo de esta especialista consiste en incluir bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el lavado. | Foto: Getty Images

Paula Seiton, experta en limpieza y cuidado del hogar, compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, dos recomendaciones que pueden resultar en la clave para mantener el cuidado de la ropa de cama.

El primer consejo de esta especialista consiste en incluir bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el lavado. Para este truco se debe seguir los siguientes pasos

Lo más leído

1. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
  • Colocar las sábanas en la lavadora.
  • Agregar dos cucharadas de bicarbonato directamente sobre el tambor.
  • En lugar de suavizante, agregar 10 ml de vinagre de limpieza. Este producto cumple la misma función y deja las telas suaves.
  • El último paso es agregar el detergente habitual y escoger el programa de lavado de su preferencia.
Contexto: Cómo mantener el color de la ropa negra: tres métodos infalibles

Este truco resulta muy efectivo gracias a que el bicarbonato y el vinagre potencia la limpieza, eliminan manchas, desinfectan y acaban con los malos olores. Sumado a eso, estos dos productos no dañan los colores ni los tejidos, por lo que se pueden usar en sábanas blancas.

Método efectivo para quitar arrugas de las sábanas sin planchar

Importancia de tender la cama.
Para evitar que las sábanas se desgasten, es necesario conocer métodos adecuados para lavarlas. | Foto: Getty Images

El segundo truco entregado por la especialista Paula Seiton es el uso de un perfumador de textiles casero, esto reemplazará la pancha. Para crear este producto se debe mezclar lo siguiente.

  • 1 taza de vinagre.
  • Aceite esencial: lavanda
  • 1 cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello.
  • 1/2 litro de agua.
  • Una botella con pulverizador.

Estos productos deben mezclar en un atomizador y agitarlo muy bien. Luego se estira la sábana sobre la cama y se rocía el spray, aunque sin mojar demasiado la prenda. Por último, se deja secar por cinco minutos. Una vez se cumpla el tiempo tendrá telas nuevas y con un buen aroma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Felipe Martínez no se guardó nada y esto dijo por la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull

2. Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

3. Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

4. Cadena minorista de Estados Unidos anuncia cierre de tiendas en medio de deudas y ventas en picada

5. Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lavar ropaArrugas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.