Artritis: ¿Cómo aliviar el dolor naturalmente con plantas?

De acuerdo con la información de MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la artritis ocasiona la degeneración e inflamación de una o más articulaciones, es decir, los lugares donde se unen dos huesos, como el codo o la rodilla.

Cuando un paciente es diagnosticado con artritis, las estructuras articulares se desgastan, en especial el cartílago. Además, con el paso del tiempo, una articulación hinchada puede lesionarse gravemente.

Teniendo en cuenta las posibles complicaciones que puede desencadenar la artritis, como problemas en los órganos, ojos o la piel, es recomendable acudir a un especialista médico para recibir el tratamiento adecuado.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel reseña cuáles son los tipos de artritis existentes:

Osteoartritis : Es el más común. Suele relacionarse con el envejecimiento o una lesión.

Artritis autoinmune : Ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos del cuerpo. La artritis reumatoide es la forma más común de este tipo.

Artritis juvenil : Es el tipo de artritis que afecta a los niños.

Artritis infecciosa : Infección que se ha diseminado desde una parte del cuerpo hacia las articulaciones.

Artritis psoriásica : Afecta a personas con psoriasis (afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas e irritación de la piel).

Gota: Tipo de artritis dolorosa que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en exceso en el cuerpo.

Los síntomas generales de las artritis incluyen dolor, hinchazón, rigidez y movimiento limitado en la articulación. De acuerdo con MedlinePlus, estos son otros síntomas asociados a la enfermedad:

Dolor articular.

Inflamación articular.

Disminución de la capacidad para mover la articulación.

Enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación.

Rigidez articular, especialmente en la mañana.

El dolor articular es uno de los síntomas de la artritis. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Existen tratamientos naturales?

Teniendo en cuenta la complejidad de la artritis, es conveniente obrar en función de la recomendación profesional y evitar la automedicación. No obstante, la medicina tradicional ofrece algunas alternativas para aliviar el dolor producido por esta enfermedad.

Sin embargo, antes de poner en práctica cualquier remedio casero, hay que tener en cuenta que no representa una solución inmediata para la artritis. De igual manera, se recomienda preguntar primero a un doctor.

El portal especializado en salud Healthline comparte algunas hierbas que pueden ayudar a aliviar el dolor. Una de ellas es la uña de gato, una hierba antiinflamatoria que puede reducir la inflamación por la artritis.

La uña de gato proviene de la corteza y la raíz de una liana tropical que crece en Centro y Sudamérica, además, ha sido usada tradicionalmente como antiinflamatorio y para reforzar el sistema inmune. De hecho, el portal citado recoge los hallazgos de un estudio de 2002 realizado con 40 personas con artritis reumatoide, el cual “demostró que la uña de gato resultaba efectiva para reducir la inflamación de las articulaciones en más del 50 % de los participantes”.

No obstante, Healthline advierte que algunos efectos secundarios de su uso son las náuseas y mareos, presión arterial baja y dolor de cabeza.

El eucalipto es otra planta frecuente en la medicina tradicional. En este caso, el extracto de sus hojas es usado en remedios tópicos para aliviar el dolor de artritis. Y es que sus hojas “contienen taninos, que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor relacionados con la artritis”, destaca el portal citado. Así mismo, anota que algunas personas refuerzan su efecto mediante el uso de compresas calientes.

Una tercera opción de remedio natural para aliviar el dolor articular es el aloe vera, también llamado sábila. Por lo general, su gel se aplica directamente sobre el área afectada para tratar quemaduras solares o irritaciones en la piel, sin embargo, los dermatólogos recomiendan tener precaución para evitar el desarrollo de efectos secundarios.

El aloe vera posee propiedades antiinflamatorias, contribuyendo a aliviar la sensación de dolor en el área donde ha sido aplicado.

Es pertinente aclarar que el uso de los remedios naturales descritos previamente no garantiza la eliminación total del dolor por artritis. Así mismo, no reemplazan el tratamiento médico especializado, por lo que no se debe dejar de lado la perspectiva de un profesional.