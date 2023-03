Así se puede reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad que surge de manera frecuente en pacientes que están entrando a la vejez, incluso la mayoría de ellos tiene o supera los 50 años de edad; esta es una afección que afecta de manera directa la salud de los huesos y que puede llegar a generar un intenso dolor y complicaciones en la movilidad de ciertos pacientes.

La Sociedad Española de Reumatología (SER) explica que este padecimiento es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea; se estima que afecta a 2,5 millones de personas mayores de 50 años.

“La principal fuente de calcio en la dieta son los productos lácteos. Aunque ello es bien conocido, la población a menudo se pregunta si los productos lácteos descremados tienen menos cantidad de calcio o si todos los quesos tienen un mismo contenido. Es importante saber que los lácteos descremados aportan la misma cantidad de calcio y que los quesos con mayor contenido de calcio son los curados. En líneas generales, se necesita un aporte aproximado de un gramo de calcio al día para que un adulto tenga una buena salud ósea”, mencionan los expertos.

Para los pacientes que tienen complicaciones con los lácteos la SER menciona “hay otras fuentes de calcio que pueden contribuir a alcanzar las necesidades diarias como los frutos secos (almendras, avellanas, nueces), legumbres (frijoles blancos, garbanzos), pescados (sardinas en lata con espinas), vegetales (berro, brócoli), semillas (sésamo) y tofu”.

La osteoporosis es una enfermedad frecuente en pacientes de 50 años o más. - Foto: Getty Images

Este padecimiento afecta más a las mujeres que a los hombres y aunque hay factores que desencadenan la enfermedad y que no se pueden controlar; hay otros malos hábitos que también pueden detonarla y que al eliminarlos se podrá evitar el riesgo de padecerla.

Las personas que tienen un peso inferior al de su talla están en riesgo de desarrollar la enfermedad; por eso, se recomienda acudir con un nutricionista para que este diseñe un plan de alimentación sano y equilibrado que ayude a elevar el peso del paciente.

El ejercicio de peso y resistencia es crucial en el aumento de peso, pero antes de llevarlo a cabo es pertinente contar con la aprobación de un profesional de la salud, para saber según las condiciones físicas que ejercicios es pertinente hacer y cuáles no.

Un paciente que no acostumbra a hacer deporte o a practicar actividad física con frecuencia debe empezar a implementarla; para ello, es fundamental el apoyo de un profesional, ya que no se puede empezar de sopetón, puesto que se pueden generar lesiones o fracturas y más cuando se habla de pacientes con una edad avanzada.

Las personas que reciben poca luz solar deben empezar a salir con más frecuencia a tomar el sol, con las precauciones necesarias como la aplicación diaria de protector solar y salir a una hora donde el sol no afecte la salud de la piel.

Los pacientes que quieren deducir el riesgo de padecer osteoporosis deben limitar su consumo de alcohol y evitar el tabaco; en dado caso de ser fumadores, hay que buscar la manera de dejarlo en su totalidad, puesto que este puede desencadenar esta y otras patologías.

El queso al igual que otros lácteos ofrecen muchos beneficios para los huesos, gracias a su aporte de calcio. - Foto: Getty Images

El consumo de calcio es crucial en la prevención; por eso, es pertinente consultar con un profesional de la salud para saber la cantidad según la edad y el riesgo de desencadenar o no la enfermedad. El Clarín en su sección de salud y cuidado personal menciona la importancia de este componente como medida preventiva.

“Numerosos estudios indican que la ingesta adecuada de calcio mejora la densidad mineral ósea, especialmente durante la niñez y adolescencia. En la edad adulta, el consumo de calcio parece relacionarse más con una menor pérdida de masa ósea que con un incremento de la misma”.