Así son las manchas en la piel causadas por problemas en el hígado

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. (NCI, por sus siglas en inglés) el hígado es un “órgano grande ubicado en la parte superior del abdomen”, que cumple con limpiar la sangre y participar en la digestión de los alimentos a través de la secreción de bilis. Sin embargo, muchas enfermedades lo aquejan como:

Cirrosis

Aunque la cirrosis se asocia con el resultado del alto consumo de bebidas alcohólicas, es cierto que también enfermedades hepáticas como la hepatitis pueden verse involucradas en la cicatrización de este órgano.

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a graves complicaciones en él. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Enfermedad de hígado graso

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, indica que el hígado graso es una enfermedad que se produce por la acumulación de grasa en dicho órgano, que se clasifica en dos afecciones: el hígado graso no alcohólico, y el hígado graso por el alcohol.

El primero no se asocia con el consumo de una bebida, sino que se presenta por el daño en las células de este órgano, causando, en algunos casos, fibrosis; mientras que el segundo, se debe al alto consumo de bebidas alcohólicas, ocasionando daños en el organismo.

Una de las principales complicaciones del hígado graso es la cirrosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hepatitis

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que esta enfermedad es “causada por virus, responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57 % de los casos de cirrosis hepática y el 78 % de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C”.

La hepatitis B es una enfermedad hepática que se produce por la infección del virus hepatitis B que afecta las actividades principales del hígado. Una persona se puede infectar luego de haberse sometido a transfusiones de sangre, por ejemplo, ya que se transmite por medio de agujas o a través de relaciones sexuales sin protección.

El hígado colabora con la digestión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la Clínica Mayo explica que la hepatitis C es una infección en la cual el hígado se inflama y es a partir de allí que se puede iniciar un posible cáncer. El tratamiento para contrarrestar este virus es el consumo de medicamentos orales que deben ser prescritos por un médico. Los síntomas que más se destacan son la comezón, la fatiga, la orina, entre otros.

Manchas que aparecen por el mal funcionamiento del hígado

Es entonces que el mal funcionamiento se puede ver relacionado con las anteriores afecciones, sin embargo, de acuerdo con la Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT), cuando este órgano no cumple con sus actividades, aparecen manchas en el rostro que son señales de que algo no está bien.

Los ojos suelen colocarse amarillos. - Foto: Getty Images/iStockphoto