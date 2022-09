Autoestima: ¿cómo fortalecerla y aumentarla en el día a día?

Pese a que el ajetreo de la rutina diaria puede convertirse en un tema trivial, al que no se le presta la atención necesaria, trabajar en la autoestima es más importante de lo que parece, más aún en tiempos en los que la depresión y las enfermedades mentales avanzan a pasos agigantados en la sociedad, debido en gran medida a la falta de atención y visibilización de este tipo de temas en la agenda diaria.

De acuerdo con los expertos, la autoestima puede entenderse como el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia forma de ser de cada uno y hacia los rasgos propios de cada individuo, en lo que respecta al cuerpo y carácter.

Ahora bien, una autoestima alta se refleja en una percepción positiva de los elementos anteriormente mencionados, mientras que para el caso contrario, se derivan pensamientos negativos, que pueden terminar en depresión. Esto último no es para nada menor si se tiene en cuenta que, según la OMS, cada año se registran 100 mil casos de suicidio en América Latina.

Mujer soltera segura de sí misma señalando con el dedo su reflejo en el espejo, bailando y sintiéndose bien. Persona independiente con autoestima alta habla positivo y lo puedo hacer motivacion. Madre satisfecha en los años 40 amada inspirada y orgullosa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Carl Rogers, uno de los precursores de la psicología humanista, es necesario trabajar constantemente en el fortalecimiento de la autoestima, ya que este es un elemento clave para caminar con seguridad y generar sensación de bienestar. Este experto agregó que esto contribuye al éxito de las acciones que se emprenden a diario y protegen a cada quien del posible abuso por parte de otras personas.

“Cuando falla la autoestima, se sufre más, porque todas las personas tienen la necesidad de sentir confianza cuando tratan con los demás. Hay muchas formas de trabajar en una mejora de la autoestima, aunque lo primero sería identificar los aspectos que hacen que esté por debajo del nivel óptimo, para poder enfocar mejor y trabajar sobre ellos”, dijo este experto.

10 consejos para fortalecer la autoestima

En su libro ‘El poder de la persona’, Carl Rogers entrega una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de trabajar en la autoestima, advirtiendo que este es un proceso que requiere esfuerzos todos los días, trazando metas y objetivos.

En primer lugar hay que trabajar en identificar los puntos débiles, en este punto hay que estar atento a esos pensamientos negativos que surgen intempestivamente, puesto que en muchas ocasiones surgen como algo mecánico que requiere atención inmediata antes de que se conviertan en un bucle negativo.

También hay que recordar y evaluar los valores propios. Según Rogers, es necesario dedicar algo de tiempo a pensar en los valores propios y preguntarse si están alineados con las creencias que se tengan. De esta forma, se podrán hacer cambios necesarios y quitarse, si es posible, pesos morales innecesarios para vivir.

Elaborar una lista de logros: Generalmente, cuando se tiene una autoestima baja, las personas no son conscientes de todo lo que logran a diario. Es por esto que tener una lista de logros ayuda a reconocer las capacidades y méritos propios. En muchas ocasiones esto permite que quienes lo hacen, vean fortalezas propias que normalmente pasaban desapercibidas.

“Ayudar a otras personas. Utilizar tu talento, capacidad y habilidades para ayudar a otros te ayudará a sentirte útil. Brindar tu apoyo a quien lo necesite te hará desplazar ese foco negativo que proyectas sobre ti mismo y te ayudará a sentirte útil y valioso”, dijo Carl Rogers.

Cuidar la apariencia y no prestar atención a lo que digan los demás, son otras recomendaciones de este experto para fortalecer la autoestima, ya que trabajar en uno mismo sube el ánimo y ayuda fortalecer la percepción que se tiene de sí mismo. Así mismo, es importante mantenerse alejado de quienes critican todo el tiempo y se convierten en un foco de malas energías y comentarios.

“El fracaso es parte del crecimiento. No seas tan duro contigo mismo cuando algo no sale como esperabas y no te culpes. Aprende y toma el fracaso como una oportunidad para crecer y no cejes en tu esfuerzo”, agregó Carlo Rogers.

Frente a los dos últimos consejos, este psicólogo recomendó aprender siempre, tanto de los errores como de los aciertos y trabajar por mantener siempre una actitud positiva. “utiliza todas las herramientas a tu alcance. Define bien tus objetivos y ve a por ellos. Cada pequeño logro te ayudará a recuperar la confianza en ti mismo”.