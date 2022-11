Avena y linaza: así se pueden consumir para reducir la inflamación y perder peso

La Biblioteca Nacional Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la distensión del vientre es una afección en la que el abdomen se siente “lleno y apretado”. Muchas son las causas que se asocian con esta inflamación, como:

Estreñimiento

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menciona que el estreñimiento se considera una afección cuando se evacua menos de tres veces a la semana, volviéndose dolorosas las deposiciones.

Aunque el autocuidado es la primera solución para contrarrestar el estreñimiento, no se debe omitir la percepción de un profesional de la salud.

Colon irritable

De acuerdo con la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presenta son estreñimiento y diarrea. Así mismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas de padecerlo que los hombres.

Enfermedad por Reflujo gastroesofágico (ERGE)

El reflujo es aquella afección en la cual los líquidos del estómago se devuelven por el esófago, conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). MedlinePlus, precisa que se desarrolla en quienes son obesos, consumen cigarrillo o alcohol.

Es de mencionar que aquellos que luego de comer se acuestan a dormir tienen altas probabilidades de padecer reflujo, por lo que la entidad recomienda reposar un tiempo prolongado. Las mujeres en estado de embarazo son propensas a sufrir reflujo.

La avena

Es el cereal más completo que se conoce porque es fuente de nutrientes y múltiples vitaminas que benefician el organismo. De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, la avena puede regular los niveles de azúcar de la sangre y fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo.

Entre las ventajas que se encuentran tras su ingesta, contribuye en la pérdida de peso, que al ser un alimento rico en fibra produce saciedad reduciendo el apetito. Además, al tener un efecto antioxidante puede mejorar el flujo sanguíneo, contrarrestando problemas como la tensión alta.

La linaza

El sitio web mencionado, asegura que la linaza tiene beneficios sobre el sistema inmune y el sistema nervioso, fortaleciendo las neuronas, gracias al omega 3 que lo compone. Entre las funciones que tiene el consumo de linaza triturada, se encuentra:

Disminuir el colesterol , que como lo define la Clínica Mayo , “es una sustancia cerosa” que se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos, impidiendo el flujo de la sangre, incrementando el desarrollo de problemas cardíacos; y la linaza reduce esta grasa dañina.

Contrarrestar el estreñimiento: esta es una afección que padecen muchas personas -incluso los bebés-, que se debe a la dificultad que tiene una persona para evacuar porque sus heces son grumosas y secas; la linaza al ser rica en fibra lo combate.

Fortalece las neuronas: tal y como se indicó, la linaza es una semilla rica en omega-3 -grasa poliinsaturada- que trae beneficios sobre la salud de las células nerviosas.

¿Cómo desinflamar el abdomen y perder peso con linaza y avena?

Tanto la avena como la linaza por sí solas no queman grasa, más, sin embargo, tienen un efecto de llenura tras su consumo, reduciendo así, el apetito. Además, sus propiedades contrarrestan la hinchazón abdominal.

De acuerdo con el portal Econsejos.com, para obtener los beneficios de estos dos alimentos se debe:

Remojar por más de 40 minutos una taza de avena en hojuelas. Licuar la avena y las semillas de linaza. Agregar 2 cucharaditas de canela en polvo junto con un litro de agua. Consumir la mezcla preferiblemente en ayunas.

Se recomienda, antes de su consumo regular, consultar con un médico o nutricionista, los tratamientos médicos que existen para combatir la inflamación y colaboren en la pérdida de peso.