Seis formas saludables de ayunar

Desde los comienzos de la humanidad, el ayuno ha jugado un rol importante para el hombre. Fue clave en su evolución y, aún hoy, las principales religiones lo usan como una forma de elevación espiritual o de expiar los pecados. Sin embargo, en la historia reciente, se ha convertido en un fenómeno global debido a que científicos y médicos saben cada vez más de sus bondades para la salud. Entre ellas, previene el cáncer, mejora la concentración, aumenta la esperanza de vida, y el más cautivador: ayuda a perder peso.

Ayunar no consiste en una dieta que suma y resta calorías. Más bien se trata de una rutina en la que las personas acostumbran al cuerpo a no comer durante determinadas horas para “suspender el gasto de insulina y empezar a usar la propia grasa como fuente de energía”, explica Carlos Jaramillo, autor del libro El milagro metabólico. Esto funciona porque el metabolismo tiene dos estados: alimentación y ayuno. En el primero, que dura de tres a cinco horas, el organismo digiere los alimentos, pero no quema fácilmente la grasa. Sin embargo, cuando está en el segundo, la elimina con más eficiencia por los niveles bajos de insulina.