Azúcar alta: cuatro potentes infusiones para bajar la glucosa en la sangre

A los niveles elevados de azúcar (glucosa) en la sangre se le conoce como hiperglicemia y se presenta cuando el cuerpo produce muy poca insulina o no utiliza esta hormona de manera adecuada, precisa Medlines Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En niveles normales, el azúcar no debe generar ningún tipo de preocupación, pero si estos se elevan las condiciones del cuerpo cambian y es posible que la persona empiece a enfrentar afecciones como prediabetes o diabetes, enfermedad que si no se trata de manera adecuada o no se controla puede causar serios problemas en diferentes órganos del cuerpo.