Bebida casera que ayuda a controlar la glucosa naturalmente

La glucosa es una de las fuentes de energía del cuerpo humano. Puede adquirirse a través de los alimentos que se consumen a diario. Sin embargo, una dieta no saludable puede incrementar los niveles del azúcar en la sangre y desarrollar diabetes. Esta enfermedad puede poner en riesgo la vida de las personas si no se inicia un tratamiento médico oportuno y si no se realizan cambios en el estilo de vida.