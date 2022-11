Beneficios de la piña en los hombres

La piña es bien conocida por ser una fruta con varios beneficios para la salud. Es baja en calorías y rica en fibra, que ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo y evita el estreñimiento. Además, contiene una enzima conocida como bromelina, que ayuda a metabolizar las proteínas, lo que se traduce en que contribuye a la eliminación de la grasa corporal, y evita la formación de coágulos sanguíneos.

Todo esto gracias a que contiene, entre otras, vitaminas A, C, B y ácido fólico, y junto a minerales como potasio, calcio, sodio y magnesio. No en vano es una de las frutas más recomendadas para evitar diferentes enfermedades.

Es bien sabido, además de que es una fruta diurética, que ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas presentes en el organismo. Así, al consumirla se evita inflamarse y se reciben también los beneficios de una porción de magnesio, necesaria para fortalecer los huesos.

De igual manera, es necesario destacar que una fruta como la piña se puede consumir en diferentes presentaciones en las que resaltan su propio estado, en jugo, en postre y como ingrediente de algunas preparaciones.

Asimismo, es oportuno señalar que esta fruta actúa de diferente forma en las mujeres que en los hombres, y en estos últimos, resaltan los diferentes beneficios cuando estos la consumen constantemente, pero moderada.

En este sentido, según el portal Infosalus, cuando los hombres ingieren piña, esta favorece la producción de testosterona y a tener relaciones más placenteras. También, aunque una gran cantidad de personas pensaban que era un mito, diferentes estudios han evidenciado que los componentes de la piña hacen que el sabor y aroma del semen sea más dulce.

Además, la piña es rica en un afrodisíaco que ayuda a prolongar por más tiempo una erección. Por último, esta fruta hace que la lengua se vuelva más áspera.

¿Qué pasa en el cuerpo si se come piña por la noche?

Al consumo regular de piña se han asociado numerosos beneficios para la salud, teniendo en cuenta su riqueza nutricional. Por supuesto, para aprovechar mejor sus cualidades es recomendable complementar con hábitos de vida saludables, como el ejercicio y una alimentación equilibrada.

Como se recomienda su consumo, muchos se preguntan si la hora en la que se come la fruta puede afectar en el organismo. De acuerdo con el portal Mejor con Salud, esta puede saciar el hambre, ayudar a adelgazar, mejorar el tránsito intestinal.

No obstante, lo principal es que sea una porción moderada, pues el exceso puede terminar en la ingesta de más calorías de las aconsejadas. De acuerdo con el portal, la piña, además de ayudar a conjurar el hambre, regula el metabolismo luego de un día largo.

Uno de los principales beneficios de su consumo en la noche es que ayuda a conciliar el sueño más fácil. De acuerdo con el estudio Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers, publicado en National Library of Medicine, la piña puede ayudar a incrementar los niveles de melatonina en el cuerpo. Esta hormona desempeña un papel fundamental en la regulación del sueño.

En ese sentido, cuando se consume piña en las noches, se logrará mejorar la calidad del sueño, evitar el hambre y la ingesta de comidas muy grandes que puedan causar malestar intestinal. Ayudará a mejorar la digestión gracias a que es rica en fibra, además, al tener propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ayudará a evitar la hinchazón abdominal.