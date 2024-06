Cáncer: mientras en Colombia se presentan 118 mil casos nuevos al año, hay solo 250 oncólogos; duro panorama de la enfermedad en el país

A.C.: Es una pregunta compleja, porque el cáncer es muchas enfermedades en una. En general, los programas de cribado o tamizaje no son muy funcionales, especialmente en los casos de cáncer de seno, de próstata, de colon o de pulmón. En nuestro entorno tenemos muchas limitaciones debido al acceso a las pruebas. En las zonas rurales, muchas mujeres se hacen la citología, pero no regresan por el resultado. Entonces, no hay conexión entre el acceso y hacer un diagnóstico efectivo y acceder a opciones terapéuticas. Falta mucho en tamizaje y no estamos en el mejor de los escenarios. Es preocupante que la cantidad de pacientes sea cada vez mayor.