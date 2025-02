Neumococo un enemigo mortal: expertos hablan sobre la mortalidad de la bacteria y razones para vacunarse

Con el objetivo de prevenir nuevos contagios en la entidad y para eliminar la bacteria, se suministró un tratamiento antibiótico de quimioprofilaxis a 13 personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente y se aplicaron 12 dosis de la vacuna contra la Neisseria meningitidis para reforzar la inmunidad frente a esta. A la fecha, no hay evidencia de transmisión adicional. Este caso ha despertado el interés en la ciudadanía, especialmente luego de que se viralizara información falsa sobre la supuesta muerte del paciente y un brote de la bacteria , bulo que rápidamente la entidad de salud desmintió.

Al respecto, Juan Pablo Londoño, infectólogo pediatra de la Universidad El Bosque, explica que el meningococo es altamente agresivo y puede causar meningitis meningocócica y sepsis meningocócica, dos condiciones con una alta tasa de mortalidad y secuelas graves si no se tratan oportunamente. El meningococo es una bacteria que avanza rápidamente y puede afectar a personas de cualquier edad, siendo los niños entre los 2 y los 5 años, los adolescentes y los adultos mayores los más vulnerables. Asimismo, señala que, de cinco personas con meningococo, una va a fallecer a pesar del tratamiento y tres van a tener secuelas neurológicas. Es decir que de cinco personas solo una saldrá bien librada de la bacteria. De acuerdo con información aportada por el Instituto Nacional de Salud, en 2024 se presentaron 46 casos de meningococo en el país, de los cuales 18 se reportaron en Bogotá.

Las complicaciones tempranas derivadas del contagio del meningoco co pueden ir desde meningitis bacterianas, choque por sepsis meningocócica, que puede llevar a que todos los órganos del cuerpo fallen y el paciente muera, hasta secuelas tardías neurológicas , como la pérdida de la audición, déficit neurológico, epilepsia, hidrocefalia o parálisis cerebral en casos graves. También pueden ocurrir otras complicaciones de tipo vasculares que producen vasculitis e infartos cerebrales.

Morales Pertuz indica que las enfermedades provocadas por la bacteria del meningococo son inmunoprevenibles, es decir, pueden ser prevenidas mediante el correcto cumplimiento de los planes de vacunación. El experto afirma que dentro del grupo de personas más susceptibles al contagio también se encuentran aquellos con enfermedades cardiacas, pulmonares, renales crónicas y que por cirugías previas se les haya removido el bazo o que no hayan sido vacunados anteriormente. Para el experto, la vacunación es la herramienta más eficaz para combatir el meningococo y las enfermedades que se derivan de su contagio.

Por su parte, Fajardo explica que en Colombia circulan cinco tipos diferentes de meningococos. Para los tipos A, C, Y y W existe una vacuna que ronda entre los 200.000 y los 300.000 pesos. Con el meningococo tipo B, el segundo más frecuente en el país y uno de los más agresivos, la situación es compleja. A pesar de ser uno de los más comunes en Colombia, el país no contaba con una vacuna contra esta bacteria hasta septiembre de 2024, cuando finalmente llegó. Sin embargo, hay un gran obstáculo, especialmente para aquellas familias numerosas. Actualmente, una única dosis de esta vacuna cuesta entre 600.000 y 700.000 pesos, y los profesionales de la salud recomiendan la inmunización con tres dosis. En este punto, Vanessa Mossali, pediatra de la Universidad Javeriana, insiste en la importancia no solo de vacunar a los niños contra esta bacteria, sino también a los adolescentes, quienes presentan más sintomatología y contagio.