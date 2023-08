Cinco cosas que su gato le está diciendo cuando le mira fijamente

1. Comunicación no verbal: aunque los gatos no pueden hablar el idioma humano, son maestros en la comunicación no verbal. Cuando un gato mira fijamente, puede estar tratando de establecer un vínculo con la persona. Estudios sugieren que el contacto visual prolongado puede ser un signo de confianza y afecto en el mundo felino. El gato podría estar intentando decir que se siente cómodo al lado de su dueño y que confía lo suficiente como para establecer una conexión visual prolongada.