Cinco notas de ciencia de esta semana

GUATEMALA

Descubren megaciudad maya

Con la ayuda de una técnica de cartografía aérea conocida como lidar (detección y medición de la luz), un grupo de científicos descubrió una nueva ciudad maya en la selva guatemalteca. El lugar, ubicado en el departamento de Petén, abarca más de 60.000 estructuras desconocidas junto a una vasta red de ciudades, fortificaciones, granjas y senderos. El estudio también calcula que aproximadamente 10 millones de personas podrían haber habitado allí, por lo que debían producir alimentos en forma masiva con una agricultura mucho más intensiva y sostenible de lo pensado. El descubrimiento marca un antes y un después en el estudio de la civilización maya. “Ciudades enteras de las cuales no teníamos conocimiento están apareciendo ahora gracias a la técnica del relevamiento”, asegura uno de los arqueólogos, Francisco Estrada-Belli. Agrega que “hay 20.000 kilómetros cuadrados más para explorar y seguramente encontremos cientos de ciudades más”. Este domingo a las ocho de la noche, National Geographic emitirá un documental en el que revelará en exclusiva los nuevos y apasionantes hallazgos.

Le sugerimos: ¡Solo uno, gracias! O por qué cada vez más padres deciden tener solo un hijo

INNOVACIÓN

El alcohol sintético

Científicos revelaron recientemente que en cuestión de 15 a 20 años la gente ya no tomará alcohol, sino alcosynth, una alternativa que produce los mismos efectos, pero sin afectar la salud. Esto significa que las personas se sentirían más desinhibidas, aunque no se emborracharían como sucede con el trago. Hizo el anuncio David Nutt, científico del Imperial College, en Londres, quien fundó la empresa Alcarelle, con una inversión de 9,7 millones de dólares, para desarrollar un licor bajo en calorías y que no produzca guayabo. “Alcosynth será la bebida preferida en la misma manera en que en una década el tabaco y los cigarrillos desaparecerán para ser reemplazados por productos electrónicos”, dice el experto. Además, ayudará a bajar las tasas de violencia, así como los casos de cáncer y del corazón.

SALUD

Los riesgos de las bebidas muy calientes



Investigadores chinos encontraron que tomar té muy caliente aumenta el riesgo de cáncer de esófago, un tipo de tumor difícil de tratar. Este cáncer se ha asociado a beber alcohol y a fumar, pero ahora también a esa infusión, lo que aumenta el riesgo cinco veces. Para el estudio, investigadores de la Fundación de Ciencias Naturales de China siguieron a 456.155 participantes durante 9 años. Los resultados, publicados en la revista Annals of Internal Medicine, señalan que “comparados con participantes que tomaron menos té y menos alcohol, aquellos que bebieron té caliente y 15 gramos de alcohol al día tuvieron el más alto riesgo de cáncer de esófago”, según dijo Canqing Yu, director del trabajo.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los límites en la lucha por la conservación de la naturaleza?

GÉNERO

Hombres machistas: solos y ansiosos

Según investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel, los hombres sexistas, aquellos que discriminan a las mujeres, tienen relaciones más insatisfactorias, pues constantemente deben afirmar su hombría. Además, les cuesta confiar en las mujeres y tienen menos éxito en conquistarlas, ya que ellas prefieren a quienes tienen una mentalidad de avanzada. Para el estudio analizaron 108 hombres israelíes con este tipo de creencias y presentaron mayores niveles de ansiedad. El psicólogo social Orly Bareket señaló que “estos hombres pueden tener dificultades que los llevan a una insatisfacción crónica en sus relaciones”.

Le recomendamos: Los hábitos de quienes llegan a viejos felices

LA CIFRA

90minutos diarios deben pasar los niños al aire libre recibiendo luz natural, para reducir los riesgos de la miopía por su adicción a las pantallas. Lo asegura David Allamby, oftalmólogo y director de la Clínica Focus de Londres, quien a su vez advierte que en promedio hoy solo están pasando 16 minutos fuera de casa.