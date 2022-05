Clara de huevo para rejuvenecer la manos naturalmente: así se puede usar

El cambio de la apariencia de la piel es uno de los signos más notorios del envejecimiento. Durante esta etapa, es natural evidenciar algunas líneas de expresión en el rostro, arrugas en distintas zonas del cuerpo, la aparición de manchas e inclusive la pérdida de la elasticidad y firmeza de la piel.

Según señalan desde el Instituto del Envejecimiento, una entidad anexa a los Institutos de Salud de los Estados Unidos, con la edad la piel tiende a volverse más delgada, perder grasa y lucir menos lisa que antes. Asimismo, precisan, es posible que se presente sequedad y comezón.

Vale decir que estos cambios suceden en varias partes del cuerpo, no solo en el rostro. En la piel de las manos también suelen aparecer manchas y arrugas.

“Las manchas de la piel por la edad, anteriormente llamadas “manchas del hígado”, son manchas planas de color café frecuentemente causadas por años de exposición al sol. Son más grandes que las pecas y comúnmente aparecen en áreas como la cara, las manos, los brazos, la espalda y los pies”, explican desde el instituto.

Generalmente, no hay nada de qué preocuparse con respecto a las manchas; sin embargo, es fundamental revisarlas constantemente para cerciorarse de que no exista algún cambio y sea un signo de alerta de otras enfermedades, como el cáncer. Sobre todo se aconseja acudir al médico en caso de presentar manchas pequeñas, brillantes, cerosas, escamosas, ásperas, firmes, rojas, con costras o sangrantes, señalan desde Medline Plus.

¿Por qué sirve la clara de huevos para mejorar la apariencia de las manos?

De acuerdo con un artículo publicado en la revista sobre dermatología, The Derm Review, la mascarilla de clara de huevo se ha hecho popular por sus usos para mejorar la salud de la piel y tratar afecciones como el acné, cicatrices, manchas, piel seca o grasa, así como otros signos del envejecimiento.

Estos beneficios se asocian a diversas propiedades que tiene la clara de huevo. En primer lugar, los expertos del mencionado medio, indican que esta preparación favorece la hidratación de la piel, ya que contiene proteínas que pueden tener una acción humectante.

Asimismo, las proteínas presentes en la clara de huevo pueden contribuir a conservar la humedad de la piel, lo que además mejora la apariencia de algunos signos del envejecimiento, como las arrugas y las líneas de expresión temporalmente.

“Esto se debe a que la hidratación adicional es volumen adicional, lo que efectivamente rellena la piel y hace que las líneas y arrugas sean menos notorias”, explican.

¿Cómo preparar una mascarilla con claras de huevo para las manos?

A la clara de huevo se le atribuyen diversas propiedades, entre esas algunos beneficios para la piel. De acuerdo con el portal Salud180, las mascarillas a base de clara de huevo pueden utilizarse para mejorar la apariencia de las manchas de las manos, así como para favorecer la flexibilidad de la piel y disminuir las líneas de expresión y arrugas.

Su preparación es muy rápida y fácil. En primer lugar, se necesitan los siguientes ingredientes:

1 clara de huevo

1 cucharadita de aceite de oliva

Preparación:

Lo primero es separar las claras de las yemas de los huevos. Para esto hay una serie de trucos sencillos en internet, como absorber la yema con una botella de plástico o ir moviendo la yema entre las mitades de la cáscara del huevo dejando caer la clara.

Una vez separados, se debe batir la clara del huevo junto al aceite de oliva hasta conseguir una mezcla homogénea.

Cuando estén ambos ingredientes incorporados, la mascarilla se aplica con suaves masajes sobre las manos.

Luego, se debe dejar reposar por unos minutos. Después de este tiempo, se enjuaga y retiran todos los residuos.

Se aconseja hidratar la piel de las manos con aceite de almendras o crema después del procedimiento; igualmente, es recomendable aplicar protector solar para mitigar la aparición de nuevas manchas en la piel. Asimismo, según señala Salud180, este proceso se puede repetir 2 veces a la semana.

