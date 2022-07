Colapso mental: ¿cómo saber si sufre de uno?

La mayoría de las personas alguna vez en su vida se han sentido bajos de ánimo, sin ganas de nada o con la mente en blanco. Además, en estos momentos, expresan frases como: ‘estoy agotado’, ‘no doy más’, ‘tengo una tensión terrible’ ‘¡qué estrés!’, ‘me dará un colapso nervioso’, entre otras expresiones.

En concreto, el mental breakdown, o colapso mental, no se usa en el ámbito clínico como diagnóstico. “Es una terminología que define cuando nuestra mente no está en calma y/o serena. Todas las personas, según nuestra manera de gestionar las diferentes situaciones y circunstancias de la vida, las emociones, actos y pensamientos, podemos llegar a colapsar o estallar mentalmente”, explica Patricia Fernández, psicóloga sanitaria, al portal especializado en salud, Cuerpo y Mente.

Pero, ¿por qué se siente esto? Todo puede estar relacionado. “El estrés es un estado de tensión mental y físico que altera el normal funcionamiento de una persona, el cansancio mental está asociado a un estilo de vida con niveles de estrés demasiado elevados y/o a un exceso de trabajo”, según la doctora Caridad Ruesta, de la Universidad de Piura.

Además, demuestra con esta definición que los términos cansancio mental o tensión nerviosa indican características del estrés en general.

Si bien, los llamados nervios son, producto de la secreción de adrenalina, sustancia que el organismo genera frente a situaciones de exigencia. Ruesta, también aclara que esta tiene ciertos efectos en el organismo que, mantenidos bajo cierto nivel, pueden ayudar a enfrentar exitosamente la exigencia.

Síntomas

Como se mencionó antes, los síntomas del mental breakdown van de la mano del estrés y la ansiedad. “Es muy complicado llegar a colapsar mentalmente si no se ha convivido durante mucho tiempo con sintomatología ansiosa o exposición a estresores. Si esto sucediese es necesario poner el freno, ya que se puede llegar al descarrilamiento emocional o al bloqueo”, asegura Fernández.

Según la experta en psicología sanitaria, los síntomas más recurrentes del colapso mental son:

Vivenciar emociones desagradables como la frustración, el enfado y la tristeza.

Dificultad para conciliar el sueño.

Cambios en el peso, sea por comer en exceso o por la sensación de nudo en el estómago que imposibilita el apetito.

La fatiga y cansancio psíquico.

Apatía y desgana ante los quehaceres diarios, falta de ilusión y/o motivación.

Pensamientos con mayor carga negativa que positiva y preocupación constante sobre algo concreto.

Cómo detectar el estrés:

Dificultad para dormir, insomnios.

Aumento o pérdida de peso.

Respiración agitada, sensación de falta de aire o de que el corazón late muy a prisa.

Aumento de la susceptibilidad, tristeza, sensación de que no se les considera.

Falta de concentración, olvidos constantes,

Tendencia a polemizar, irritabilidad.

Preocupación constante.

Pensamientos o sentimientos negativos.

Cansancio físico y mental, desgano.

Dolor de cabeza y de cuerpo.

Malestares estomacales.

¿Qué provoca un colapso mental?

“Hay momentos en la vida en los que, dependiendo del estilo de afrontamiento, personalidad y características individuales de cada sujeto, puede aparecer la sensación de falta de control”, sostiene Patricia Fernández.

Sin embargo, “Puede producirse una crisis nerviosa o colapso mental porque no se ha sabido dar una negativa, porque no se han puesto los suficientes límites o porque simplemente algunas personas no se priorizan ni escuchan a sí mismos. Cuando esto ocurre, cabeza y el cuerpo dicen basta”, añade la experta.

La doctora Caridad Ruesta de la Universidad de Piura, recomienda trabajar mucho la inteligencia emocional; es decir, en el manejo intra e interpersonal, como: