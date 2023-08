¿Cómo afecta el ajo a los pulmones?

Existen distintas formas de proteger a los pulmones, sin embargo, es importante no incurrir en estos hábitos mencionados con anterioridad y que pueden significar graves daños para este órgano a través del desarrollo de sus funciones. No obstante, en caso de que en tiempos pasados se hayan producido estas acciones, y por tanto, algunas consecuencias en el bienestar de este componente del organismo, es importante que el ser humano pueda realizar nuevas acciones para desintoxicar y proteger a estos elementos.

Los cambios de clima son un factor preponderante frente a la aparición de la bronquitis que es una inflamación que se presenta en el revestimiento de los conductos que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty