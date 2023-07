¿Cómo consumir el vinagre de manzana para regular el colesterol y aprovechar todos sus beneficios?

Los niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre pueden provocar enfermedades como la diabetes, entre los cuales se destacan diferentes tipos de diabetes como: la tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.