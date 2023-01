¿Cómo controlar la diabetes naturalmente?

La diabetes es una afección que puede poner en riesgo la vida de la persona que lo padece. Quienes la tienen se caracterizan por presentar niveles elevados de glucosa en la sangre.

Esta enfermedad “es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”, apunta la Organización Mundial de la Salud.

Al momento de recibir un diagnóstico de diabetes es muy importante, para evitar complicaciones, seguir rigurosamente las recomendaciones del doctor respecto a medicamentos, cambios en el estilo de vida etc.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales señala algunas recomendaciones que pueden ayudar a controlar la diabetes naturalmente. Cabe resaltar que son consejos que funcionan como complemento y no reemplazan un tratamiento médico.

Regular el estrés, pues este puede ayudar a incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Lo recomendable es intentar practicar actividades como caminar, meditar, respiraciones profundas, entre otras. En caso de sentirse deprimido se debe buscar ayuda. Un profesional de salud puede ayudar a encontrar un tratamiento para esta condición. Asimismo, es importante tener apoyo de la familia y de amigos. Seguir las recomendaciones del nutricionista sobre alimentación. Elegir alimentos bajos en calorías, grasas saturadas y grasas trans. Incluir alimentos ricos en fibra y frutas, verduras y productos lácteos bajos o sin grasa. Mantenerse hidratado. Tomar agua. Una de las recomendaciones sobre alimentación que señalan estos institutos es la forma de servir los alimentos. “Cuando se sirva, llene la mitad del plato con frutas y vegetales, una cuarta parte del plato con una proteína baja en grasa como frijoles, o pollo o pavo sin el pellejo, y la otra cuarta parte del plato con un cereal integral, como arroz o pasta integral”. Realizar actividad física regularmente para mantenerse activo. Se puede caminar, montar bicicleta o practicar un deporte. Esto es clave para mantener un peso saludable. “Dos veces a la semana, trabaje para aumentar su fuerza muscular. Use bandas para ejercicios de resistencia, haga yoga, trabaje duro en el jardín (haciendo huecos y sembrando con herramientas) o haga flexiones de pecho”, detalla el Instituto. Tomarse los medicamentos recetados por el doctor para diabetes y para otras afecciones incluso si se siente bien de salud. En caso de tener efectos secundarios, consultar a un doctor sobre ello. Mantener una buena higiene bucodental. Lavarse los dientes diariamente y utilizar hilo dental. No fumar. En caso de necesitar ayuda, pedirla. Llevar un registro detallado de los niveles de azúcar en la sangre diariamente.

Tipos de diabetes

En los pacientes diabéticos, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de forma positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.

Diabetes tipo 2: este tipo de diabetes es el más común. Por lo general, se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en los niños. En esta enfermedad el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería.

Diabetes gestacional: este tipo de diabetes aparece en el embarazo. Esta enfermedad aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones en parto. Al mismo tiempo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.

¿Qué relación hay entre la artritis y la diabetes?

Tanto la artritis como la diabetes son afecciones que impactan la calidad de vida de una persona, ya que una dificulta el movimiento; y la otra, al no ser tratada, puede provocar hasta amputaciones en las extremidades.

La Organización Mundial para Salud (OMS) asegura que “el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y de renta mediana que en los de renta elevada”.

La artritis reumatoide

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explica que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que impacta las articulaciones de las manos, los pies y las muñecas. Según la entidad, la artritis se debe a una falla en el sistema inmunitario porque este acecha los tejidos de las articulaciones.

Entre los principales síntomas que se relacionan con esta afección se encuentran: dolores intensos, hinchazón y dificultad de movimiento.

La organización de salud enumera los factores que inciden en el desarrollo de artritis, tales como: la edad, antecedentes familiares, el género, la obesidad, el consumo de tabaco, entre otros.

Por su parte, la Clínica Mayo describe cada uno de los tipos de artritis que existen: séptica, reactiva, del pulgar, gota, psoriásica, entre otras. Aunque en la actualidad se conocen remedios caseros que aseguran aliviar los signos de esta enfermedad, se debe tener en cuenta que estos no reemplazan el tratamiento de un médico, por lo que es importante siempre consultar con un profesional.