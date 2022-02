¿Cómo desintoxicar el cuerpo para evitar el acné?

Una alimentación saludable es importante para cuidar la piel, esta es una de las formas para desintoxicar el cuerpo. Según explica Tua Saúde, portal especializado en salud, “los alimentos para disminuir o evitar el acné son principalmente los alimentos ricos en fibras y los alimentos ricos en omega 3, debido a que ayudan a regular el azúcar en la sangre y a disminuir o evitar la inflamación de la piel, ya que esto favorece al surgimiento tanto de las espinillas como de los puntos negros”.

El sitio web agrega que se pueden incluir alimentos con un contenido alto de zinc (fríjoles), debido a sus efectos positivos en la piel. Además de ayudar a reducir la oleosidad, contribuye a la cicatrización, especialmente aquellas provocadas por el acné.

Tua Saúde menciona algunos de los alimentos que pueden ser añadidos a la dieta para mantener una piel saludable:

Carbohidratos: arroz integral, pasta integral, harina integral, quinoa, avena;

Alimentos con omega 3: sardina, atún, salmón, linaza, chía.

Semillas: chía, linaza, calabaza, girasol.

Frutos secos: avellanas, nueces, almendras, marañón o merey, castaña de Brasil, maní o cacahuates, pistachos.

Carnes bajas en grasa : pescados, pollo, muchacho redondo y lomo de cerdo.

Alimentos ricos en vitamina A: zanahoria, papaya, espinaca, yema de huevo, mango.

Yogur natural.

Vitamina C y E: limón, naranja, brócoli y aguacate.

Acné

El acné es un trastorno de la piel que se da debido al taponamiento de grasa y células muertas de los folículos pilosos. Esta afección suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros. “Es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Causa puntos blancos, puntos negros o granos”, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la investigación y la educación.

La entidad señala que los síntomas del acné pueden variar según la gravedad:

Puntos blancos (poros tapados cerrados).

Espinillas (poros abiertos tapados).

Irregularidades sensibles rojas y pequeñas (pápulas).

Granos (pústulas) que son pápulas con pus en la punta.

Bultos grandes, sólidos y dolorosos debajo de la piel (nódulos).

Bultos dolorosos llenos de pus debajo de la piel (lesiones quísticas).

Según detalla Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, no se conoce exactamente cuál es la causa del acné. Respecto a esto explica que puede deberse a los cambios hormonales. “Existen muchos mitos acerca de las causas del acné. Con frecuencia se culpa al chocolate y las comidas grasosas, pero en la mayoría de los casos hay pocas evidencias de que la comida tenga algún efecto sobre el acné. Otra creencia común es que la piel sucia puede favorecer el acné; sin embargo, los puntos negros y las espinillas no son producto de la suciedad. El estrés no produce acné, pero puede empeorarlo”.

Según el área en el que se presente este trastorno de la piel puede revelar problemas de salud. El portal especializado Mejor con Salud explica qué afección está relacionada según la zona donde aparezca el acné: