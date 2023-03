¿Cómo eliminar la caspa con vinagre?

El cuidado del cabello es un tema que aborda mucho más que la estética del mismo. Es importante prestar atención a esta parte del cuerpo y mantener una buena higiene, pues de lo contrario se podrían desarrollar efectos adversos.

Precisamente, la caspa es uno de los problemas más frecuentes que aquejan el cabello del ser humano. De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, esta es una descamación de la piel que puede provocar picazón en el cuero cabelludo.

Por lo general, la caspa comienza después de la pubertad y es más común en los hombres. “Usualmente, la caspa es un síntoma de la dermatitis seborreica o seborrea, una afección de la piel que causa enrojecimiento e irritación”, anota la fuente consultada.

Los champús anticaspa suelen ser la opción más común a la hora de combatir este problema; sin embargo, en caso de que no den solución, es recomendable acudir a un profesional de la salud para examinar el caso.

Existen múltiples métodos para tratar la caspa, sin embargo, es indispensable conocer, con la ayuda de un especialista, qué tipo de afección se tiene. - Foto: getty Images / BSIP/UIG

Opciones caseras para eliminar la caspa

Existen numerosos remedios caseros que han sido empleados tradicionalmente para eliminar la caspa. No obstante, vale mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un ciento por ciento.

Dicho esto, antes de intentar cualquier remedio casero, resulta pertinente consultar con un médico de confianza.

El portal Mejor con salud reseña que el vinagre, además de su clásico uso culinario, también está presente en la medicina alternativa. En ese orden de ideas, a este líquido se le atribuyen diversos beneficios para el organismo.

Uno de ellos apunta específicamente al cuidado del cabello. Un artículo titulado “Autenticar las afirmaciones de remedios caseros del vinagre de sidra de manzana: propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y aspecto de citotoxicidad”, publicado en el sitio web de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, sugiere que el vinagre tiene potencial antimicrobiano, por lo que ayudaría a limitar el crecimiento bacterias y hongos.

El estrés puede agravar síntomas de la caspa como la resequedad y la picazón. Foto: GettyImages. - Foto: Foto GettyImages.

Si bien el estudio aborda las propiedades antimicrobianas del vinagre de sidra de manzana, su uso para eliminar la caspa no cuenta con respaldo científico. Aun así, se ha consolidado como un remedio casero tradicional para tratar dicho problema.

El citado portal sugiere aplicar el vinagre de sidra de manzana de la siguiente manera para aprovechar sus beneficios:

Diluir media taza de vinagre de manzana en una taza y media de agua tibia.

Lavar el cabello con champú y enjuagar como de costumbre.

Aplicar el vinagre en todo el cuero cabelludo con la ayuda de un algodón y realizar masajes suaves durante 3 a 5 minutos.

Deja secar naturalmente.

Usar acondicionador, si se considera necesario.

Repetir el tratamiento todos los días hasta que la caspa desaparezca.

En caso de presentar reacciones adversas, como irritación o picazón, es imperativo suspender su uso y acudir a un médico.

La caspa es un tormento para los hombres y mujeres que la padecen - Foto: getty Images / powerofforever

Medidas para reducir el riesgo de desarrollar caspa

Mayo Clinic recoge en su sitio web algunos consejos para reducir el riesgo de desarrollar caspa o, en caso de padecerla, controlar sus síntomas:

Controlar el estrés: el estrés afecta la salud en general y provoca que el individuo sea susceptible a una serie de afecciones y enfermedades. Incluso puede desencadenar la caspa o empeorar los síntomas existentes.

Seguir una dieta saludable: una alimentación que proporcione suficiente zinc, vitaminas B y ciertos tipos de grasas puede ayudar a prevenir la caspa.