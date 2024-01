¿Cómo limpiar los riñones naturalmente?

Los riñones son los órganos encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Tal como detalla el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre. Asimismo, producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes”.