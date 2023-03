¿Cómo saber si los niveles de azúcar en el cuerpo están muy altos?

La glucosa, también conocida como azúcar, es la principal fuente de energía del cuerpo humano. Esta sustancia es producida por la hormona insulina. Aunque es importante para el buen funcionamiento del organismo, si hay cantidades elevadas en la sangre, se pueden padecer complicaciones graves de salud.

Cuando hay niveles altos de glucosa en el torrente sanguíneo no suelen presentarse síntomas. Por eso, los médicos insisten en la importancia de acudir regularmente a un centro de salud y realizarse exámenes de “chequeo”.

Los expertos recomiendan visitar periódicamente a un doctor para verificar el estado de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es importante realizarse una prueba de glucosa en caso de presentar algunos de los siguientes síntomas:

Los síntomas de niveles altos de glucosa:

Aumento de la sed y orinar con más frecuencia

Visión borrosa

Cansancio

Heridas que no sanan

Pérdida de peso cuando no está tratando de perder peso

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos

Los síntomas de niveles bajos de glucosa:

Sentirse tembloroso o nervioso

Hambre

Cansancio

Sentir mareos, confusión o irritabilidad

Dolor de cabeza

Latidos cardíacos rápidos o arritmia (un problema con la frecuencia o ritmo del corazón)

Problemas para ver o hablar claramente

Desmayos o convulsiones

La fatiga puede ser una señal de diabetes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tipos de prueba

Existen diferentes pruebas para medir la glucosa:

A1C: mide el nivel premio de la glucosa en el torrente sanguineo de 2 o 3 meses anteriores a la prueba. Registros menores de 5.7% son normales. Sin embargo, registros entre 5.7 y 6.4% advierten sobre prediabetes y de 6.5% en adelante indican diabetes. Azúcar en la sangre en ayunas: este examen mide la glucosa después de no haber comido en toda la noche. Si el registro es de 99 mg/dl o menores de esta cifra significa que todo está bien. Si los valores son 100 a 125 mg/dl es prediabetes y si son de 126 mg/dl quiere decir que se tiene diabetes. Prueba de tolerancia a la glucosa: este examen se realiza en dos etapas. En la primera, la persona debió haber ayunado la noche anterior a la prueba. Se toma la muestra de sangre y se observan los registros. Luego, la persona toma un líquido y se vuelven a revisar los niveles de glucosa 1 hora, 2 horas y 3 horas después. Si el registro indica 140 mg/dl o menores a las 2 horas significa que los niveles están en rangos normales. Si son de 140 a 199 mg/dl indican que tiene prediabetes y los de 200 mg/dl o mayores indican que tiene diabetes. Prueba de azúcar en la sangre no programada: este examen se realiza en cualquier momento. No se requiere de estar en ayunas para hacerlo. Los valores de 200 mg/dl o mayores indican que se tiene diabetes.

La diabetes puede causar complicaciones graves de salud como ceguera, amputación de miembros, entre otras. - Foto: Getty Images

Diabetes

En los pacientes diabéticos, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de forma positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Existen diferentes tipos de diabetes: