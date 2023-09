¿Cómo saber si se tiene principios de cáncer de estómago?

Aunque la Clínica Mayo no argumenta cuál es la causa exacta del desarrollo de esta enfermedad, sí menciona que existen factores de riesgo que pueden incidir en él, porque este cáncer comienza cuando una célula del órgano cambia en su ADN y su crecimiento lo hace de manera irregular. Asimismo, al acumularse y estar dañadas forman un tumor destruyendo el tejido sano.

Una persona que no incluya en su dieta frecuente alimentos como las frutas y verduras, que sea obeso, que tenga un alto consumo de tabaco y de alcohol, y que, además, de un diagnóstico de reflujo gastroesofágico, puede ser vulnerable. Por lo que unos buenos hábitos son más que necesarios para prevenir esta enfermedad.

Las personas que ya tienen el cáncer de estómago experimentan síntomas. Aunque, en muchas ocasiones, no manifiestan ninguno y se vuelve silencioso. Por este motivo es importante aclarar que este tipo de cáncer no se detecta en una etapa inicial porque no causa signos específicos, pues cuando comienzan a presenciarse es porque son ambiguos. Tenga en cuenta que los síntomas que se mencionarán a continuación pueden ser causados también por otras afecciones, como un virus o una úlcera estomacal. Los síntomas son: