¿Cómo se debe comer piña para eliminar los cálculos renales?

Este alimento tropical es rico en antioxidantes, es decir, en vitamina C.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los cálculos renales “son trozos de un material sólido” que se forman tras la concentración de minerales en la orina.

Los principales síntomas que se destacan de esta afección son dolores intensos en la espalda y el abdomen, incluso algunas personas perciben sangre en su orina. “El dolor causado por un cálculo renal puede cambiar (...) a medida que se desplaza a través de las vías urinarias”, señala la Clínica Mayo.

Para eliminarlos, el primer tratamiento a considerar es el consumo de suficiente agua y un cambio de la dieta. Sin embargo, para que estos no causen daños graves en los riñones, es importante que sea tratado por un profesional de la salud.

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, el poco consumo de líquidos; la baja ingesta de fibra, pero rica en proteínas y sodio; la frecuencia de infecciones urinarias; la obesidad; la predisposición genética, el hiperparatiroidismo, entre otros, pueden ser los causantes de esta afección en los riñones.

Un artículo publicado por ese portal, revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, explica que cuando esta enfermedad se vuelve crónica se llama ‘litiasis renal’, y recomienda un plan de alimentación bajo en proteínas y sodio para evitar este tipo de complicaciones.

Expertos indican que los cálculos renales se pueden tratar con analgésicos y fluidoterapia. Foto: Getty images. - Foto: Foto Gettyimages

La Clínica Mayo describe los tipos de cálculos que existen:

Ácido Úrico: esta clase de piedras se pueden formar en aquellos que tienen diabetes o consumen mucha proteína, siquiera en quienes tienen diarrea crónica.

Calcio: cuando el cuerpo tiene un elevado índice de vitamina D, ya sea porque consume alimentos ricos en ella o suplementos, la orina suele tener concentración de oxalato de calcio.

Cistina: la entidad de ciencia y salud, explica que se producen cuando los riñones expulsan “un aminoácido específico”.

Estruvita: “Los cálculos de estruvita se forman a partir de una infección de las vías urinarias”, precisa la entidad.

Es entonces que, como se indicó anteriormente, el consumo de abundante agua ayuda a expulsar las piedras que se forman en los riñones, pero existen otras bebidas naturales que pueden colaborar en el tratamiento de esta afección, mismas que no reemplazan las indicaciones de un médico.

Expertos indican que la cáscara de la piña contiene oxalato de calcio, enzima de bromelina, fibra, celulosa y pentosa. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

La piña

El portal de salud Tua Saúde asegura que la piña es una fruta rica en antioxidantes, es decir, en vitamina C, que tiene efectos antiinflamatorios contrarrestando dolores en los músculos y en las articulaciones. También es un ingrediente en recetas que tienen como objetivo la pérdida de peso, ya que está compuesta de fibra.

Un artículo escrito por Yamila Papa y publicado por Mejor con Salud dice que las enzimas de la piña actúan sobre el colon evitando que este se irrite. Por consiguiente, ayuda a contrarrestar el estreñimiento, siempre y cuando se consuma de forma regular. Esto quiere decir que ya sea en cubitos, en zumo o jugo de piña se puede obtener sus beneficios.

Es de aclarar que las bebidas industrializadas que tienen preservantes y su etiqueta asegura que son jugos naturales, como el de piña, tras su consumo no ayudarán a combatir el estreñimiento, por lo que se recomienda evitarlas.

¿Cómo eliminar cálculos renales con piña?

Es importante destacar que la piña ayuda en el tratamiento de los cálculos renales, es decir, y como se indicó anteriormente, no sustituye las instrucciones de un médico, sino que las complementa. Es entonces que el portal asegura que la siguiente bebida ayuda a combatir esta afección renal.

Modo de preparación