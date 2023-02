¿Cómo ser un buen líder? Estas son las 5 cualidades que no deben faltar

Atraer nuevos talentos y retenerlos es importante, pero el desarrollo de buenos líderes contribuye a formar grandes equipos en una empresa. El éxito de las compañías se fundamenta en el desarrollo de estrategias óptimas y de calidad que evolucionen el mercado y generen soluciones frente a los problemas actuales.

Pero, ¿quién es capaz de formar buenos equipos? Y ¿quién impulsa la mano de obra para que esas actividades se traduzcan en resultados positivos? Un buen líder es la figura detrás de hacer realidad todo este tipo de acciones y éxitos.

Aquí hay algunas de las cualidades más importantes que debes poner en práctica para convertirte en un buen líder:

1. Comunícate de manera eficaz

La comunicación asertiva es clave en cualquier equipo exitoso, especialmente cuando se habla de grandes atributos de liderazgo. La falta de comunicación puede traer como resultado un desempeño ineficiente o una falta de claridad organizacional.

El éxito de las compañías se fundamenta en el desarrollo de estrategias óptimas y de calidad que evolucionen el mercado y generen soluciones - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para ser eficaz, la comunicación debe transmitirse de manera directa y personal, esto incluye la comunicación sobre proyectos, así como la interacción con el equipo. Para mejorar la comunicación con tu núcleo laboral, es fundamental pedir comentarios y opiniones sobre tu trabajo, escuchar antes de hablar, responder preguntas de forma directa y personalizar el mensaje para la audiencia.

2. Transmite confianza

Un buen líder inspira confianza, por ello, mucha gente lo sigue y lo toma como ejemplo; sienten que pueden confiar en él y en sus indicaciones. Pero un buen líder no solo tiene una actitud segura, también cumple sus promesas. Además de ser quien integra a las personas, se destaca por su integridad y es tomado en cuenta por decisión y no por obligación.

3. Debe tener visión

Todos los buenos líderes tienen claros sus objetivos y se visualizan alcanzándolos. Un líder que no sepa a dónde quiere llegar, no podrá llegar a la meta. Los buenos líderes no dejan un plan de acción a medias, por el contrario, buscan e indagan todas las alternativas posibles para conseguirlo.

Los buenos líderes no dejan un plan de acción a medias, por el contrario, buscan e indagan todas las alternativas posibles para conseguirlo. - Foto: Getty Images

4. Reconoce los logros de tus colaboradores

Aquel que es buen líder reconoce los méritos de las personas que lo rodean. De acuerdo con Warren Buffet, CEO de Berkshire Hathaway, “tu éxito no es solo tuyo, sino de cada una de las personas que estuvieron a tu lado trabajando contigo”.

Llegar a la meta o cumplir con los objetivos es un trabajo en equipo. En muchas ocasiones, se puede pensar que el mismo éxito se puede conseguir solo, pero el camino habría sido más difícil y aburrido. Por eso, es necesario aplaudir las ideas innovadoras y las aportaciones de los colaboradores, tomar consejos de ellos pueden hacer que la compañía crezca aceleradamente.

Sobre el reconocimiento, Buffet sugiere que no se haga solo por justicia, sino como motivación para que los colaboradores mejoren día a día. Una empresa en la que los trabajadores son constantemente motivados tiene mayor productividad y el líder no debe dejar de alentar al equipo.

Ser un buen líder es un proceso de constante aprendizaje - Foto: Getty Images

5. Disfruta el liderazgo

Convertirse en líder no debe implicar mayor estrés. Lo ideal es que la persona pueda disfrutar de este proceso y de sus beneficios. Ser un buen líder es un proceso de constante aprendizaje y nunca termina, pues se debe tener en cuenta que hay un equipo que sigue el ejemplo del líder y evoluciona a medida que este lo hace.

Aprender a escuchar consejos y a liderar un equipo de trabajo es primordial, se debe recordar que no todos los consejos son buenos y aplican a todas las situaciones, pues nadie sabe todo por completo y es un proceso de hacer frente a las dificultades.

Al final de cada experiencia, dificultad y esfuerzo, aprenderás cómo ser un buen líder, por ello es importante poner en práctica estos consejos y entender que habrán errores y momentos en los que no sabrás qué hacer, pero este tipo de situaciones son las que te harán crecer como persona y profesional.