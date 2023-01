¿Cómo subir las defensas en mujeres para prevenir enfermedades?

Dormir lo suficiente: los expertos aconsejan dormir entre siete y ocho horas para tener un buen estado de salud. Por ende, si es difícil conciliar el sueño y se despierta varias veces durante la noche, es importante acudir a un especialista en salud. De hecho, en el libro The Science of Staying Well, la experta Jenna Macciochi, de la Universidad de Sussex, explicó que la melatonina, la cual estimula las nuevas células inmunológicas, trabaja en la noche.