¿Cómo usar la cerveza para fortalecer el cabello?

No siempre es fácil mantener la apariencia suave, brillante e hidratada del cabello, debido a que algunos factores pueden provocar resequedad y debilidad de las hebras. Según el portal sobre salud Medline Plus, el cabello seco está comúnmente asociados a descuidos en la higiene capilar, como utilizar un champú muy fuerte que contenga sulfatos, por ejemplo.

Para tratar el cabello seco, la lista de remedios caseros y naturales es larga e incluye desde mascarillas, infusiones, lavados, hasta frotar algunos alimentos, como el ajo, directamente sobre el cuero cabelludo.

Tal vez uno de los más famosos y que se ha compartido entre generaciones es lavar el cabello con cerveza.

De acuerdo con The Beer Times, una plataforma online dedicada a difundir información acerca de actualidad y cultura cervecera, existen diversas propiedades asociadas a esta bebida que pueden beneficiar al cabello. Según explican, esta técnica de lavado ha sido utilizada desde la antigüedad y recomendada por algunos estilistas.

Estos beneficios provienen, señala el medio, de la composición nutritiva de la cerveza, ya que en esta bebida se pueden identificar vitaminas B1, B2, B6, ácido fólico y biotina, las cuales favorecen la buena salud capilar. Asimismo, contiene proteínas provenientes de la malta, que pueden mejorar la apariencia del cabello dañado por químicos o factores externos, como la exposición al sol y la contaminación ambiental.

¿Cómo aplicarla sobre el cabello?

De acuerdo con el portal sobre estilo de vida y salud, Mejor con Salud, existen distintas formas de aprovechar los beneficios de la cerveza para el cabello. La manera más tradicional es aplicarla sobre el cabello, pero también se puede combinar con otros productos de la rutina diaria, como la crema para peinar o el champú.

En primer lugar, explica el mencionado portal, es preciso tener claras unas instrucciones para aplicar la cerveza sobre el cabello adecuadamente.

Lo primero es echar la cerveza en un recipiente, que pueda taparse, en caso de querer usarla a diario. De esta forma se podrá conservar más fácil.

La segunda recomendación es procurar que la cerveza esté sin gas al momento de aplicarla. Para ello, se aconseja abrirla un tiempo antes de usarla y dejarla destapada para que se le salga el gas.

A la hora de aplicar la cerveza sobre el cabello, es importante que esté limpio. Por lo que se recomienda lavar el cabello con champú, como de costumbre, para eliminar toda suciedad y no interferir con las propiedades de la cerveza.

Es preferible no aplicar el acondicionador antes de la cerveza cuando se lave el cabello. En su lugar, se aconseja echar el acondicionador como último paso de la rutina, para neutralizar el olor de la cerveza y darle una textura suave al cabello.

Según menciona Mejor con Salud, esta no es la única forma en la que se puede utilizar la cerveza, también se puede combinar con la crema para peinar, ya que esta mezcla puede tener el mismo efecto que el gel fijador o la laca. Para aplicarlo, explican, se debe utilizar la mezcla para peinar el cabello como de costumbre y se mantenga en ese estilo una vez se seque.

Otra receta que comparten desde este medio es integrar el aceite de jojoba y la cerveza fría. Esta combinación se puede aplicar sobre el cabello con suaves masajes, iniciando por el cuero cabelludo y bajando hasta la parte de las puntas. Luego de echar esta especie de mascarilla, se deja actuar durante unos 30 minutos y se enjuaga con abundante agua tibia. Tras este proceso, se recomienda lavar el cabello con champú.

¿Puede tener efectos negativos?

Lavar el pelo con cerveza no es un truco casero nuevo, de hecho es uno de los más conocidos y extendidos no solo por generaciones de amigas, sino también en varios sitios de internet hoy en día. No obstante, también se ha cuestionado la eficacia de este consejo natural para mejorar la apariencia del cabello.

Desde el Instituto Médico Dermatológico señalan que pese a que la cerveza tiene una composición considerable de vitaminas, no necesariamente estas están asociadas a la bebida, sino a la levadura de la cerveza. Lo anterior implica que la cerveza solo tiene una parte de esos nutrientes, por lo que la eficacia de este truco no está garantizada, aunque no tiene mayores efectos negativos.