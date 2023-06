Con esta fruta podrá reducir el colesterol de manera natural

Una de las maneras más efectivas para estar sano es comer frutas, verduras, hortalizas y consumir una buena cantidad de agua a diario, sin excederse. Aun así, las enfermedades y dolencias están al tanto de algún descuido para hacer de las suyas.

Uno de los males más comunes es tener el colesterol alto, debido a la mala alimentación por comer muchas grasas saturadas, no realizar ejercicio constantemente, fumar seguido, tomar bebidas alcohólicas en grandes cantidades. También, tener más de 40 años hace que sea más fácil desarrollar colesterol alto.

El jugo de esta fruta es agridulce por su gran componente cítrico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ese motivo, los médicos a cierta edad comienzan a formular exámenes de sangre para conocer cómo están los niveles de colesterol en el cuerpo con el fin de diagnosticarlo a tiempo para que la persona pueda seguir con su estilo de vida, con una que otra recomendación.

Si una persona presenta un colesterol alto puede ser más propensa a desarrollar enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo, lupus, enfermedades renales crónicas y VIH.

Las recomendaciones médicas son alimentarse adecuadamente, realizar actividad física de al menos 150 minutos a la semana, controlar el estrés, beber con moderación, no fumar y tener el peso controlado.

La medicina alternativa también conoce sobre el colesterol y propone una fruta ideal para prevenir y tratarlo por todas sus cualidades nutricionales.

Una fruta amada por muchos y odiada por otros

Como todos los alimentos, esta fruta es del gusto de algunos y del desprecio de otros por su sabor, pese a eso no le quita la validez para que sea el alimento ideal a consumir en caso de tener el colesterol alto.

El tomate de árbol es una fruta que contiene vitaminas y minerales necesarios para el fortalecimiento del cuerpo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El tomate de árbol, a veces llamado tomate francés es una fruta muy conocida en la sociedad por su facilidad para consumir, más que todo en jugos.

Esta fruta posee una forma ovalada, lisa por fuera y gelatinosa por dentro en donde se encuentran las semillas las cuales son comestibles, pero con moderación.

El sabor agridulce que posee, al presentar una cualidad cítrica, hace que sea amada por muchas personas y a la vez odiada por otro puñado de individuos.

Las propiedades benefactoras de este fruto

La información nutricional del tomate de árbol es muy amplia debido a la cantidad de vitaminas y minerales que posee tales como:

El tomate de árbol posee vitaminas A, B6, C y E, i deales para fortalecer los huesos, los dientes, ser buena fuente de fortalecimiento de defensas y regulador de la presión arterial.

Esta fruta es muy rica en fibra, por lo que el intestino agradecerá su consumo, ya que es un aliado ideal para mantener la flora intestinal y que el sistema digestivo se mantenga sano.

Tiene buena cantidad de minerales entre los que se destacan el calcio, el fósforo, el hierro y el magnesio.

El tomate de árbol presenta bajas calorías, por lo que es ideal tenerlo presente en una dieta de reducción de peso .

La reducción del colesterol es la bondad insignia de este fruto, ya que el tomate de árbol tiene las propiedades y componentes necesarios para reducir los niveles de colesterol en la sangre, porque presenta la no tan nombrada vitamina F, nombre con el que designa a los ácidos grasos poliinsaturados. La función de estos ácidos es reducir el colesterol cuidando así el sistema cardiovascular.

¿Cómo consumirlo adecuadamente?

Esta fruta también es conocida como tamarillo o tomate francés. - Foto: Getty Images

El tomate de árbol es una fruta muy versátil al momento de consumirlo. No obstante, lo recomendable es comerlo crudo para así no perder sus nutrientes y composición. En caso de que se prefiera acompañarlo con otras comidas, se puede mezclar en una ensalada de frutas, o en postres y mermeladas, o en jugos para una ingesta más cómoda. Lo aconsejable es consumirlo frecuentemente en distintas presentaciones y raciones para así no ‘cansar’ al cuerpo.