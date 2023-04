Con esta manera de usar el perejil se pueden cuidar los riñones, la vejiga y el corazón

Uno de los alimentos más apreciados en la medicina tradicional es el perejil, una planta con flores originaria del Mediterráneo que, a lo largo de los años, se ha utilizado para tratar afecciones como presión arterial alta, alergias y enfermedades inflamatorias. Esta hierba culinaria fresca o especia seca se caracteriza principalmente por su color verde brillante y su sabor suave y amargo que combina bien con muchas recetas.

De acuerdo con el portal web Mundo Deportivo, este superalimento también se puede preparar en infusión para combatir problemas de salud como infecciones en los riñones, la vejiga y el corazón. Específicamente, el té de perejil tiene una acción diurética que ayuda a aumentar el flujo de orina, limpiando los riñones y la vejiga de toxinas y, por lo tanto, permite limpiar y purificar la sangre. Así mismo, previene la formación de cálculos renales.

Por otro lado, esta infusión también ayuda a tratar dolencias renales leves e infecciones de la vejiga, conocidas como cistitis, y reduce la inflamación de las glándulas, y trata otras infecciones del tracto urinario y afecciones de la próstata. En cuanto a la salud del corazón, los expertos señalan que una taza de té de perejil permite mejorar la salud cardiovascular gracias a sus vitaminas y antioxidantes, que del mismo modo reducen el colesterol malo en la sangre, así como a regular la presión arterial.

Los riñones son dos órganos que se deben cuidar para evitar infecciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo preparar té de perejil?

En primer lugar, se debe hervir una taza (250 ml) de agua en una olla pequeña.

Enseguida, tomar 1/4 de taza de perejil lavando fresco y cortarlo.

Agregar el perejil seco o fresco al fondo de la taza y verter el agua sobre él, dejándolo reposar durante 5 a 10 minutos.

Finalmente, usar un colador de malla para quitar y desechar las hojas de perejil antes de consumirlo. Como tal, el té de perejil se puede consumir tal cual o aromatizado con un poco de miel, jugo de limón o azúcar.

El perejil puede ser más que un condimento para las comidas. - Foto: Getty Images

Otros beneficios del té de perejil

Un estudio reciente en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil también tiene potentes propiedades anticancerígenas. En realidad combate el cáncer de 4 maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.

Asimismo, el magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar, sus propiedades antiinflamatorias también forman parte del listado de los beneficios del perejil al tomarlo en la mañana, de manera que ayuda a evitar la inflamación de las articulaciones y, en consecuencia, el dolor asociado a las mismas. Igualmente, es beneficioso en casos de reumatismo.

De acuerdo al diario El Universal de México, el perejil “contiene un aceite volátil llamado eugenol, este aceite tiene propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación de las articulaciones”, esto, según se dio a conocer por un estudio titulado Efecto antiartrítico del eugenol en el modelo experimental de artritis inducida por colágeno, y publicado en el portal J Stage.

Té de perejil - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, esta bebida tiene otros beneficios como, por ejemplo, sus propiedades podrían mejorar los niveles de azúcar en la sangre, mantener la presión arterial y favorecer la salud, tanto de los huesos como de los ojos, así como minimizar la aparición de cálculos en los riñones. Esto, ya que “un estudio científico indica que podría disminuir la excreción urinaria de calcio, incrementa el pH urinario, posee efecto nefroprotector y disminuye la excreción urinaria de proteína, por lo que ayuda a prevenir la formación de piedras en los riñones”, explica el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde.