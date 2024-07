Cinco consejos para retomar el sexo después del parto

Muchos se preguntan cuándo tener sexo después de la llegada del bebé. Según los médicos, ello es posible después de que haya parado el sangrado vaginal o los puntos de una cesárea estén curados. Para Capmartin, por lo general, esto toma entre cuatro a seis semanas. Pero lo recomendable es no retomarlo hasta después de dos meses, cuando “haya certeza de que los métodos de planificación funcionen”, explica. A todo esto hay que sumarle otros factores que pueden incidir en que el momento esperado se retrase. Según el experto, la lactancia y el aumento de una hormona llamada progosterona disminuyen la líbido de las mujeres. Por eso es normal que ellas no quieran tener sexo durante algunos meses.

Pero no todo está perdido. Según los expertos es posible volver a encender la llama de la pasión. La clave está en la comunicación, la iniciativa y, sobre todo, en no dejar pasar demasiado tiempo. También hay que entender que es normal que la vida sexual fluya o disminuya con estos y otros eventos, incluso si nunca tienen hijos. Estos son algunos consejos para evitar que la paternidad arruine del todo su intimidad.

2. No normalice la falta de sexo

Los expertos coinciden en que hay que ser comprensivos por un tiempo con la ausencia de sexo. Pero esta no puede prolongarse ilimitadamente. Muchos querrán seguir pendientes de sus hijos, pero para Rocha cometen un error garrafal. En efecto, de ese modo las personas pueden volver normal tener una vida sexual aburrida y no hacen nada para mejorarla. “De alguna manera nos han enseñado que debe ser así, que es normal. Pero esto es grave porque la sexualidad en una pareja es importantísma. Tocar al otro es algo escencial para conectarse o unir”, explica. Cuando esto no pasa, las parejas pueden empezar a llevar vidas paralelas, separadas, y, en algún momento descubrir que no tienen nada en común. En suma, aunque la paciencia es un buen detalle con la pareja, dejar pasar demasiado tiempo casi garantiza el fracaso de la relación en el futuro.

3. Sáquele tiempo

Para muchos, planear el momento del sexo puede quitarle la diversión, pero llega un punto en el que es realmente necesario. De acuerdo a una encuesta realizada en 2018 por la compañía Lessa, solo el 2 por ciento de las parejas tienen relaciones de manera espontánea después de tener un hijo. La mayoría recurre a estrategias como esperar hasta que los pequeños estén dormidos (64 por ciento), ducharse juntos (42 por ciento), usar tecnología para distraer a los niños (39 por ciento), llevarlos a la casa de un pariente (37 por ciento) o esperar a que se vayan al colegio (33 por ciento).