Dada la suficiente sensibilidad, estos análisis podrían funcionar como un sistema de alerta temprana para las autoridades, permitiendo la detección temprana de aumentos de casos locales dentro de la zona de captación de una planta de tratamiento.

En este trabajo, publicado en la revista ‘Science of the Total Environment‘, los investigadores se asombraron de que las muestras de retención más antiguas de los años 2017 y 2018, antes del brote de la pandemia, también dieran señales. La amplia validación del método reveló que el gen iniciador registró erróneamente no solo el SARS-CoV-2, sino también otros coronavirus no causantes de enfermedades en las aguas residuales. El método actual, desarrollado específicamente para el SARS-CoV-2 en aguas residuales, ha sido confirmado mediante la secuenciación de genes.