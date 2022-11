¿Cuál es la dosis diaria de potasio que se debe consumir?

El potasio es un mineral importante para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano, especialmente para órganos como el riñón, el corazón y actividades como la contracción muscular y la transmisión nerviosa.

De acuerdo con las recomendaciones de la Junta de Alimentos y Nutrición de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (Food and Nutrition Board of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) el consumo diario de potasio depende de la edad que tenga el individuo:

BEBÉS

0 a 6 meses: 400 miligramos por día (mg/día)

7 a 12 meses: 860 mg/día

NIÑOS y ADOLESCENTES

1 a 3 años: 2.000 mg/día

4 a 8 años: 2.300 mg/día

9 a 13 años: 2.300 mg/día (mujeres) y 2.500 mg/día (hombres)

14 a 18 años: 2.300 mg/día (mujeres) y 3.000 mg/día (hombres)

ADULTOS

19 años en adelante: 2.600 mg/día (mujeres) y 3.400 mg/día (hombres)

MUJERES EMBARAZADAS

2.600 a 2.900 mg/día

MUJERES EN LACTANCIA

2.500 a 2.800 mg/día

Es importante consultar a un doctor y que sea este profesional quien indique si se debe incrementar la ingesta de potasio. Una dieta equilibrada es clave para mantener los niveles necesarios. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalan los alimentos que se destacan por ser ricos en este mineral:

Albaricoques secos, ciruelas pasas, jugo de naranja y bananos.

Calabaza de bellota, papas, espinacas, tomates y brócoli.

Lentejas, frijoles rojos, soya y nueces.

Leche y yogurt.

Carnes, aves y pescado.

Niveles altos de potasio en la sangre

El término médico para referirse a los niveles altos de potasio en la sangre es hiperpotasemia. En la mayoría de los casos esta afección está asociada con insuficiencia renal y nefropatía crónica. Sin embargo, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, existen otras causas:

Enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal)

Bloqueantes de los receptores de la angiotensina II

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

Betabloqueantes

Deshidratación

Destrucción de glóbulos rojos debido a lesiones o quemaduras graves

Uso excesivo de suplementos de potasio

Diabetes tipo 1

Niveles bajos de potasio en la sangre

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las causas más frecuentes de niveles bajos de potasio en la sangre son:

Medicamentos, tales como diuréticos (píldoras de agua), ciertos antibióticos (anfotericina B, cloroquina a niveles tóxicos)

Diarrea o vómito

Trastornos alimentarios (como la bulimia)

Hiperaldosteronismo

Uso excesivo de laxantes, lo cual puede causar diarrea

Enfermedad renal crónica

Nivel bajo de magnesio

Sudoración

Trastornos genéticos, tales como parálisis periódica hipocalémica, síndrome de Bartter

Déficit de algunas vitaminas en el cuerpo humano

Vitamina E: cuando hay un déficit grave de esta vitamina se pueden presentar síntomas neurológicos como equilibrio y coordinación deficiente (ataxia), daños en los nervios sensoriales (neuropatía periférica), debilidad muscular, y daños en la retina del ojo.

Vitamina K: hematomas (moretones) y problemas de sangrado debido a que la coagulación de la sangre es más lenta. Debilidad en los huesos y mayor riesgo de osteoporosis.

Vitamina C: cansancio y debilidad, encías inflamadas que sangran fácilmente en la base de los dientes, hemorragias en la piel y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, sangrado nasal, sangre en la orina o en las heces, estrías hemorrágicas debajo de las uñas y anemia.

Vitamina D: la carencia de este tipo de vitamina puede producir cansancio, dolor o debilidad muscular, sobre todo en la parte inferior de la espalda y en las caderas.

Vitamina A: la carencia de esta vitamina es poco frecuente. Cuando esto sucede se pueden presentar dificultades en la visión o ceguera. Su déficit puede afectar gravemente el desarrollo de los niños. De acuerdo con Unicef, “la carencia de Vitamina A afecta en los países en desarrollo al sistema inmunológico de aproximadamente el 40% de los niños menores de cinco años. Supone la muerte de 1 millón de menores cada año”.